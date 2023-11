La Foire attractions de Monaco bondée en ce week-end du 11-Novembre

Ce n’était pourtant pas gagné. Entre les fermetures temporaires dues au vent et les pluies durant les vacances scolaires, ce week-end du 11-Novembre ne demandait qu’une chose: du soleil. Et les forains et visiteurs ont été servis. Car la météo est cette année encore l’arbitre de la fréquentation. "Mauvais temps = moins de monde, constate Julia. Les deux vont ensemble. On a eu plus de mauvais temps cette année donc on aurait été un peu plus contents si on avait eu plus de soleil! Dans notre métier, on est dépendant de la météo. S’il ne fait pas beau, les gens sortent beaucoup moins."

Logique. Un peu plus loin, Daisy fait plus ou moins le même constat. "La fréquentation est bonne, comme d’habitude. Mais c’est le temps qui nous joue de mauvais tours!"

"Les gens attendaient que la foire rouvre"

Entrecoupé de quelques jours de ciel bleu, le mauvais temps des vacances scolaires n’a pas découragé tout le monde. Loin s’en faut. "On a cette légende qui fait que lorsqu’on ouvre la foire, on amène la pluie, plaisante Cap’tain Olive du stand de gaufres Rody. On a dû fermer le vendredi et le dimanche après-midi mais on a rouvert vers 16h30 et c’était noir de monde. Les gens attendaient au marché de la Condamine que la foire rouvre, ils faisaient la queue pour revenir."

L’inflation encore et toujours

L’autre caillou dans la chaussure des forains, c’est l’inflation. Le prix de l’énergie ayant lui aussi augmenté, certains ont dû gonfler quelque peu leurs prix. Eux aussi touchés, les visiteurs doivent parfois faire des choix dans les allées constate Daisy, au guichet de son manège. "On sent que le budget a baissé mais on ne peut pas faire grand-chose. Ce n’est pas de leur faute, le prix de beaucoup de choses a augmenté et on le subit. Mais moi qui ai un manège d’enfants, je me rends compte que les parents font toujours des sacrifices pour les plus jeunes."

Un problème auquel doivent faire face la plupart des forains. "C’est la conjoncture actuelle, reprend Cap’tain Olive. On est pris dans une spirale où on doit tous faire des restrictions. Le prix de la marchandise a aussi augmenté pour nous. On doit aligner nos prix à tout ce qu’on achète parce qu’on ne peut pas travailler à perte." Pour autant, ce spécialiste des gaufres ne ressent pas toujours ce dilemme auxquels les visiteurs seraient confrontés. "Dans cette euphorie, les gens se disent que c’est le week-end et ils veulent profiter. Cela compense peut-être les déceptions de la vie de tous les jours. C’est une manière de s’évader, de penser à autre chose."

Le 11-Novembre sauve la mise des forains

Si tout le monde était suspendu aux caprices du ciel, ce week-end du 11-Novembre ensoleillé a mis tout le monde d’accord. À l’image du quai Albert-1er noir de monde et des longues files d’attente aux différentes entrées et ce, dès l’ouverture à 11h. « On a eu du monde comme jamais ce week-end, se réjouit Cap’tain Olive. Bien que Raymond, lui, redoute une baisse de fréquentation cette semaine hors des vacances scolaires, comme il l’a déjà constaté par le passé.

Mais les derniers afflux sont attendus ce week-end de Fête nationale, derniers jours avant la fermeture de la Foire Attractions. "On attend du monde pour le dernier week-end avec la Fête nationale. D’habitude ça se calme un peu mais là c’est croissant. tant entre l’Italie et la France, on a une relève de la clientèle italienne."