La date d’ouverture des stations de ski de la Côte d'Azur se précise

A ce stade, les conditions météo ne permettent pas d’envisager une ouverture anticipée le week-end prochain des 27 et 28 novembre. Les exploitants gardent le cap sur le samedi 4 décembre, en espérant pouvoir tenir cette date: des légions de skieurs rongent leur frein.

"Ce sont les conditions météo qui vont dicter si on peut ouvrir le 4 décembre", prévient Frédéric Gil, directeur des stations d’Isola 2000 et Auron.

Le froid attendu cette semaine "va nous permettre de produire [de la neige de culture, ndlr], et la neige est attendue de façon certaine sur Isola 2000. Mais même en cas de chutes très abondantes, il faut encore un gros travail de balisage, de jalonnage, de pose de filets..."

La neige a bien blanchi les cimes azuréennes, à plusieurs reprises, au cours des dernières semaines. Mais elle est restée cantonnée en altitude, et les températures sont restées douces depuis. "Il n’y a pas de neige, pas de froid, regrette Yannick Garin à la Colmiane. Si on a du froid, on ouvrira partiellement à partir du week-end du 4 décembre."

Rush en vue

De Valdeblore à la Tinée, tous sont suspendus à la météo des prochains jours.

D’après Frédéric Gil, seule Isola peut espérer une ouverture anticipée. Mais mieux vaudrait qu’elle ne soit pas la seule à ouvrir. "Compte tenu de l’engouement et de l’attente, si on n’ouvrait qu’une seule station, ce serait la cohue!"

Le week-end dernier, Val Thorens a donné le coup d’envoi de la saison de la ski, après un hiver 2020/2021 plombé par la pandémie de Covid-19. Cette saison de la relance reste toutefois tributaire de la 5e vague et des restrictions qui pourraient en découler.

Côté italien, la cousine Limone a également pris date pour le 4 décembre, pour son grand retour après les confinements et la tempête Alex.