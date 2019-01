La danse en compétition ce samedi à Monaco: allez-y, c'est spectaculaire!

Plus de cent compétiteurs devraient être en lice. Sous le regard de cinq cents spectateurs et face à un jury qui ne laisse rien au hasard, ils devront rivaliser de brio pour convaincre les professionnels.

Sur la vaste piste de danse installée à l’Espace Léo-Ferré, les couples vont enchaîner les pas de danse. Dans les catégories "danses standards" (valse viennoise, tango, valse lente, slow fox et quickstep) et "danses latines" (samba, cha cha cha, rumba, paso doble et jive), les danseurs seront examinés par les experts du jury du 4e Trophée du Rocher de danse sportive, sous l’égide de la Fédération française de danse.

Les danseurs viennent de Monaco, de France et d'Italie

Une compétition qui attire bien au-delà de la frontière monégasque puisque les danseurs viennent de Monaco, mais aussi de toute la France et d’Italie. Leur passion les conduit d’ailleurs, deux ou trois fois par mois, ici et là à travers la France, dans le cadre du programme de la fédération française.

Les compétiteurs, de tous âges (les plus jeunes sont encore enfants), participent à des compétitions à points et à des opens au travers de danses latines.

Une compétition salsa, bachata, kizomba

Cette année, le Trophée du Rocher s’intensifie avec l’ajout d’une compétition SBK – salsa, bachata, kizomba – trois danses qui ont intégré la Fédération française de danse et sont également pratiquées en compétition.

La danse sportive est une discipline à la fois sportive et artistique qui se pratique en couple. Plus connue sous le nom de danse de salon ou danses de société lorsqu’elle est pratiquée en loisir, elle est également un sport de compétition, codifié et structuré.