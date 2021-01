"Je suis présidente d'un club de randonnée, puis-je organiser une balade?"

Bonjour Nenette et merci pour votre question.

Arpenter les sentiers du littoral ou randonner sur les chemins de l'arrière-pays, vous êtes nombreux à le faire chaque week-end pour prendre un peu l'air en cette période si particulière.

Que vous soyez particulier et souhaitez sortir entre amis ou, comme vous Nenette, responsable d'une association, voici les mesures à appliquer comme le rappelle la Fédération française de randonnée pédestre.

"La pratique encadrée et auto organisée des activités de marche et de randonnée est autorisée :

- sans limitation de temps et de distance.

- de 6h à 18h, en respectant donc le couvre-feu.

- à 6 personnes maximum, encadrant compris, dans l’espace public (dont plages, lacs, rivières, parcs, forêts, montagnes, stations de ski…), et sans limite de nombre dans les établissement recevant du public (ERP) de plein air (terrain de sport, stades…)

- dans le strict respect des gestes barrières (dont le port du masque) et d’une distanciation minimale de 2 mètres entre les pratiquants.

- dans le respect des éventuels décrets préfectoraux (fermeture ou restriction d'un parc ou d'un site par exemple)."

Voilà Nenette, vous savez tout, vous n'avez plus qu'à mettre vos chaussures, remplir votre sac à dos de vivres et d'eau et hop!