Ikea, MIN: alors que Luna Park ouvre ce vendredi au palais des expositions, où se tiendra le reste de la fête foraine à Nice?

Une partie des manèges au palais des expositions et l’autre près d’Ikea? C’est le scénario qui commence à tournoyer au-dessus des sensations fortes à la niçoise pour les festivités de fin d’année. Car si Luna Park et ses 130 stands et manèges – orchestrés par la famille Paillon –, sont, depuis samedi, en cours d’installation sous le dôme et sur le parvis de l’Europe pour une ouverture vendredi jusqu’au 7 janvier, l’incertitude plane encore sur les autres attractions. Celles qui, sous l’égide de la municipalité, s’installaient, jusqu’à l’an passé, sur l’esplanade De-Lattre-de-Tassigny en même temps que Luna Park.

"La Ville ne fait rien pour l’organiser"

Sauf que les actuels travaux d’extension de la promenade du Paillon mettent un terme définitif à cette option. Où ira la fête? Quand aura-t-elle lieu? Aucune décision n’a été validée jusqu’à présent.

Porte-parole des forains, Sébastien Ciceron annonce d’emblée la couleur: "La Ville ne veut pas supprimer la foire municipale, qui a plus de 100 ans, mais elle ne fait rien pour l’organiser. Nous, on a trouvé l’endroit: le terrain situé en face d’Ikea, dans la plaine du Var, accolé à la ligne de tramway, sur ce qui servait de parking pendant les travaux d’Ikea. On prendrait plus d’un hectare." Sauf que rien n’a été acté en ce sens par la municipalité. Tant pis: "On attend un retour de la mairie jusqu’à ce mardi 5 décembre et à partir de demain, mercredi, on va sur le site et on monte nos manèges!"

Le MIN trop cher, trop loin, pas adapté

En plein montage, Luna Park ouvrira ses portes vendredi, alors que les forains habituellement sur l’esplanade De-Lattre-de-Tassigny cherchent toujours le terrain où s’installer. Photo Frantz Bouton.

Dans un premier temps, le site du MIN Fleurs, à Saint-Augustin, avait été proposé aux forains. L’idée n’a pas abouti. Sébastien Ciceron résume pourquoi: "On nous demandait 120.000 euros pour le mois d’exploitation, soit 31 euros du mètre carré alors qu’habituellement, sur le domaine public de l’esplanade De-Lattre-de-Tassigny, on était à 12,50 euros. On a réussi à descendre à 17 euros et obtenir le stationnement gratuit des voitures du public. Mais même à ces conditions, même en tombant à 60.000 euros pour le mois, c’est trop cher. On doit payer la sécurité, les frais annexes, on a une mauvaise desserte à partir de 16 heures à cause des embouteillages, or, ces horaires compliqués sont les nôtres. En plus, à cause du retard pris, on doit supprimer une semaine d’exploitation. Certains forains attendent pour voir si ça vaut le coup de venir de loin. À la base, on est 75. Là, on serait seulement entre 50 et 60." Ce à quoi s’ajouteraient des problèmes d’électricité: "Sur le site du MIN, il n’y a que sept compteurs électriques contre trente sur De-Lattre-de-Tassigny. En face d’Ikea, il y a quelques coffrets en attente. On peut en demander d’autres à Enedis."

Selon le représentant des forains, le terrain de la plaine du Var est municipal: "On reviendrait à 12,50 euros du mètre carré." L’entrée des visiteurs à la foire reste gratuite comme jadis, dans le centre de Nice. Seules les attractions seront payantes. L’éloignement? "On va peut-être toucher une autre population. Il y a le tram, l’autoroute." Les dates d’ouverture et de fermeture? "On ne les a pas précisément. Tant pis, on perd une semaine mais on va jouer le jeu."

La mairie campe sur ses positions

De son côté, la municipalité ne parle pas d’Ikea. Dans un communiqué, elle précise seulement que, "conformément aux engagements pris, la Ville de Nice a proposé aux forains situés à l’extérieur [du palais des expositions] de s’installer au Marché d’intérêt national aux conditions financières quasi similaires que sur l’esplanade De-Lattre-de-Tassigny. Il revient maintenant aux forains de se positionner sur cette proposition."