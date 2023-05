Horizon Music Festival, nouvel événement électro à Nice

Voici la première édition, au cœur du jardin Albert 1er, du Horizon Music Festival. Il invite la foule à une balade musicale au rythme de la deep house, de la synthpop, de la cosmic techno ou encore de la Frenchcore.

Résolument électronique, la programmation compte nombre d’artistes internationaux : Billx, Cosmic Boys, Jabberwocky, Pleasurekraft et Marhu. L’after party aura lieu à la brasserie artisanale niçoise Blue Coast Brewing. Les festivaliers pourront danser jusqu’au bout de la nuit aux sons des talentueux artistes sudistes du label et créateur d’événement Maison Sonore: Manhom, Boticka, Odyze et Silens.

> Samedi 20 mai, de 14 h à 23 h, au Théâtre de Verdure, et de minuit à 5 h, au Blue Coast Brewing, à Nice. Tarifs : à partir de 18,99 euros. /www.horizonmusicfestival.com/www.nicemusiclive.fr