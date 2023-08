Découvrez le hip-hop sous toutes ses formes à l'Opéra de Nice en septembre

Les gardiens du temple, il y en a toujours, frémiront sans doute un peu en apprenant que l’Opéra de Nice s’apprête à accueillir un événement entièrement hip-hop dans son cadre feutré. Mais, à l’image du directeur de l’institution depuis octobre 2019, Bertrand Rossi, une partie du public habituel des concerts classiques saura faire preuve d’ouverture.

"J’aimerais beaucoup que l’opéra redevienne une agora pour conférences, débats, expos, concerts... Un univers pour un art total, une rencontre entre musiques, danses, littérature, décors ou numérique jetant des ponts entre les gens et les styles", espérait Bertrand Rossi dans nos colonnes, en janvier. Samedi 2 septembre, Hip Hop’Era Battle permettra sans doute de faire un pas dans cette direction.

Battle entre classique et hip-hop

Le 11 août, on a célébré le cinquantième anniversaire de la naissance du hip-hop. Ce jour correspond au moment où le mouvement est né, à New York, sous l’impulsion de Kool Herc, qui s’était mis à faire des boucles de chansons soul et funk sur ses platines.

Un demi-siècle plus tard, ce mouvement, qui n’aurait pu être qu’une passade, comme beaucoup le prédisaient, est devenu un phénomène universel. Et si le rap accapare le plus d’attention, ses autres composantes (danse, graffiti et DJing) restent essentielles.

De 14h à 19h, sur le parvis de l’Opéra, le public pourra le constater. Dix street artists participeront à un concours de graff, en réalisant des œuvres en direct. Dans le même temps huit danseurs de ballets et autant de spécialistes de la danse hip-hop se retrouveront en duo (après tirage au sort), avec une mission: imaginer des chorégraphies qu’ils présenteront quelques heures plus tard, lors d’un battle imaginé par la Toulonnaise Julia Funky-J, lauréate de la Coupe du monde organisée par Juste debout en 2017.

Avec Dee Nasty, Euteïka et Fanny Polly...

À partir de 20 heures, les danseurs partageront la scène avec les rappeurs et les DJs. Les plus old school auront immédiatement noté la présence de Dee Nasty, figure emblématique ayant occupé une place de choix dans l’émergence du hip-hop en France. Un grand monsieur qui aura la charge de clôturer la soirée avec son mix. Avant lui, on pourra entendre l’Azuréenne Fanny Polly, qui avait vite tapé dans l’œil de la Scred Connexion. Mais aussi Euteïka, rappeur masqué alliant fond et forme. Mais aussi le Toulonnais Nine, producteur au pedigree international devenu rappeur.

Jimmy Boursicot

> Samedi 2 septembre à Nice. Sur l’esplanade de l’Opéra (gratuit, de 14h à 19h), puis à l’Opéra. De 14 à 25 euros (30 euros sur places). Points de vente habituels et chez Hit Import Nice.

opera-nice.org/fr/evenement/1124/festival-hip-hop-era