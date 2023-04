Hausse de tarif au stade nautique Rainier III: pour les non-résidents il va falloir payer le prix fort

Étrangers, il va falloir payer le prix fort! C’est ainsi que les usagers du Stade nautique Rainier-III de Monaco, qui n’habitent pas la Principauté, ont interprété la nouvelle. À peine réélus, le maire, Georges Marsan, et son équipe ont en date du 28 mars voté en séance communale une série d’augmentations de tarifs en Principauté, dont la hausse du ticket d’entrée des piscines, et tout particulièrement celui du Stade nautique Rainier-III.

Une majoration conséquente, à destination du nageur qui ne réside pas à Monaco, et qui s’élève à 60%, faisant passer le prix pour un adulte de 7,5 à... 12 euros (lire également l’édition de Monaco-Matin du 10 avril). L’été, le Stade nautique Rainier III s’avère un lieu incontournable de la Principauté pour les familles et attire un public qui va bien au-delà des frontières du pays. Autant dire que la levée de boucliers ne s’est pas fait attendre, notamment sur les réseaux sociaux.

Une actualité très commentée

La pilule a dû mal à passer. Les travailleurs comme les habitants des communes limitrophes se scandalisent. À peine publié, l’article de Monaco-Matin a été fortement commenté et partagé tout comme notre appel à témoignages. Ces nouveaux tarifs ne laissent personne indifférent. Offusqués pour la plupart, les habitués du Stade nautique ont vivement réagi. "Nous n’irons plus, tout simplement", pour ce lecteur. "En famille, ce tarif n’est pas tenable", précise un père de deux enfants résidant à Beausoleil.

"Ce sera réservé aux riches", constate une habitante de Cap-d’Ail "Cela favorise l’entre-soi, Monaco adore l’entre-soi", note un salarié du privé. " Les riches résidents sont préservés, par contre les limitrophes acteurs de l’économie monégasque: Walou!", se scandalise un autre Beausoleillois. Ce travailleur à Monaco, lui, accepte une augmentation mais pas de plus de 20%. "Je suis très mécontent. Pour ma part, en jour off, j’emmène mes enfants la journée entière profiter de cette agréable piscine où beaucoup d’habitués s’y retrouvent et consomment. C’est lamentable et cela renvoie une mauvaise image. C’est une décision dénuée de sens. 20% de plus et un tarif travailleur local aurait été plus judicieux!"

Photo Jean-François Ottonello.

Favoriser les seniors

Lors de la séance du 28 mars, le maire justifiait cette valorisation inédite par le fait que l’entrée du Stade nautique Rainier-III n’avait jamais connu d’augmentation depuis 2017, mais aussi par l’inflation et le coût de l’énergie. "Nous avons épargné les résidents et les Monégasques pour qui le tarif a été réévalué à la baisse, avait déclaré Georges Marsan lors de la séance publique. Surtout, cette nouvelle grille a permis de rendre gratuit l’entrée à nos seniors de plus 60 ans."

Depuis, l’édile est allé plus loin dans son explication et nous l’a transmise en fin de semaine. "Chaque année, la piscine connaît un franc succès avec plus de 51.000 entrées d’avril à octobre obligeant le personnel à stopper l’accès certains jours. Cette année, le conseil communal a donc décidé de revoir les tarifs à la hausse pour les personnes extérieures (*) à la Principauté dans le but de privilégier la population monégasque, qui déplorait pour certains cette surfréquentation."

La flambée des prix pour ceux qui n’habitent pas Monaco est donc la solution trouvée par la mairie pour enrayer la surfréquentation du site, devenue intenable...

"C’est pour écarter la populace!"

Ce qu’approuvent de nombreux nageurs résidant en Principauté qui eux aussi ont vivement réagi. Grâce à cette nouvelle tarification, ils aspirent à retrouver une certaine tranquillité autour du bassin olympique. "Je trouve ça normal et on va retrouver un peu de calme car les étés précédents, il y avait trop de monde", souligne cette Monégasque sur la page Facebook Monaco-Matin, rejointe par d’autres habitants.

"Cela fait maintenant des années que je vais quasiment tous les week-ends et jours fériés à cette piscine. Ele est aujourd’hui trop fréquentée, il y a trop d’enfants et trop de boucans. Cela devient difficile de se détendre. C’est une bonne chose d’augmenter les prix, il y aura moins d’affluence." D’autres commentent avec moins de retenue. A l’instar de cette Mentonnaise, "C’est pour écarter la populace!" Ou de ce résident: "On va pouvoir profiter de notre piscine sans tous les squatteurs venus de Nice ou d’ailleurs." Une baisse de fréquentation du Stade nautique cet été est donc voulue et attendue. Reste à savoir si la municipalité fait le bon calcul. Réponse à la fin de l’été.

*Les Monégasques et les résidents ont vu le ticket d’entrée se maintenir à 6 euros, celui des 3-17 ans passer de 4,8 à 4,5 euros et celui des plus de 60 ans devenir gratuit. Pour les salariés de Monaco, l’entrée passe de 7,5 euros à 10 euros. Pour les extérieurs, le ticket adulte passe de 7,5 à 12 euros, les 3-17 ans de 6 à 9 euros et celui des plus de 60 ans, de 6,75 à 7,2 euros.