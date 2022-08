Grands appartements du Palais princier, bar Américain, cimetière... Cinq lieux à (re)découvrir à Monaco

Entre promenades, visites et musées, il y a de quoi faire à Monaco. La Principauté regorge de lieux à découvrir pour en apprendre plus sur son histoire, son patrimoine artistique et culturel. Bien entendu, certains établissements font l’objet d’une renommée internationale tels que le Casino de Monte-Carlo ou l’Hôtel de Paris.

1. Les Grands Appartements

du Palais princier