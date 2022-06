Fermés au public depuis deux ans, les Grands Appartements du Palais princier rouvrent leurs portes ce vendredi

L’intervalle a amené les équipes de la maison souveraine à revoir complètement la scénographie et le parcours de visite des lieux. D’une part pour mettre en valeur les fresques restaurées sur plusieurs murs et plafonds de ces espaces.

D’autre part pour mieux raconter l’histoire de la dynastie Grimaldi. On découvre d’ailleurs dès le début le premier portrait d’un seigneur de Monaco. Celui de Lucien, souverain de 1505 à 1523, qui accueille, dans la Chambre d’Europe, les visiteurs arrivant depuis la galerie d’Hercule – surplombant la cour d’honneur – d’où démarre la visite.

"C’est une dynamique globale de la part du souverain qui a amené d’abord à la mise à jour de décors peints occultés. Puis à la volonté de restructurer le circuit des visites", confirme le directeur des Archives du Palais princier, Thomas Fouilleron, pour qui le bâtiment construit en 1215 n’a pas de secrets et qui a été épaulé par la scénographe Cécile Degos pour revoir ce circuit, le rendre plus intelligible dans la lignée de la dynastie, des bâtiments et des collections. Et asseoir ce discours historique "par rapport à ce moment charnière de l’Histoire de Monaco, de la dynastie et du Palais qu’est le XVI siècle".