Faiseur de hits, Naza se produira en showcase dans une nouvelle boîte de nuit de Nice

L'attente aura été longue pour tous les professionnels de la nuit. Bientôt, ils pourront lâcher les chevaux et rivaliser d'ingéniosité pour faire revenir les noctambules jusqu'à eux.

Du côté du Palace Club, un lieu situé tout près du Palais des expositions, à Nice, on trépigne sans doute encore un peu plus.

Et pour cause : ouverte en février 2020, l'établissement avait dû fermer ses portes au bout d'un mois, à cause de l'épidémie de Coronavirus.

Tout cela n'est pas encore de l'histoire ancienne, mais la fête n'est pas loin de reprendre.

Comme le ministre délégué aux PME, Alain Griset, l'avait annoncé le 21 juin dernier, les clubs ont la possibilité de redémarrer leur activité, en réservant l'entrée à "ceux qui pourront produire un pass sanitaire", avec une jauge de 75% appliquée à l'intérieur.

Après une soirée de réouverture, le 9 juillet, le Palace Club proposera un autre rendez-vous de taille le 10 juillet, avec la venue de Naza.