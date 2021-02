"Faire de Saint-Jeannet la capitale du trail": les objectifs du nouveau club de course à pied en pleine nature du bassin cagnois

En ces temps de crise sanitaire, il est difficile de pratiquer bon nombre de disciplines sportives ou culturelles.

Restent les activités en plein air comme le trail où les gestes barrières sont faciles à respecter.

Créée en novembre 2020, l’association Longo Tra! L a été fondée par des passionnés de course à pied en pleine nature. Nous avons rencontré son président Jean Jacques Cianelli.

Comment est née l’idée de Longo Tra! L ?

Dans le bassin cagnois, aucune structure n’existait pour organiser entraînements et sorties. Lors des 80 kilomètres de l’UTCAM (Ultra Trail Côte d’Azur Mercantour), nous avons eu le temps, avec Thomas Rouger de faire mûrir l’idée de promouvoir le trail dans notre région. Malgré les conditions sanitaires, nous avons pu travailler sur le projet, et surtout être affiliés à la Fédération Française d’Athlétisme. Nous pensions avoir une quinzaine d’adhérents. Aujourd’hui, ce sont près de 40 personnes dont 1/3 de femmes qui sont inscrites.

Quels sont les objectifs du club ?

Nous souhaitons porter des valeurs d’entraide, des actions positives tant sur le plan humain que sur l’écologie. Lors du marché de Noël à Saint-Jeannet, plus de 250 jouets neufs ont pu être remis aux enfants hospitalisés de l’hôpital Lenval. Nous soutenons l’association Simba For Kids qui permet aux enfants kenyans d’aller à l’école grâce à notre parrain, Sébastien Chaigneau, traileur mondialement connu. Grâce à l’application Km For Change, nous transformons nos kilomètres parcourus en dons.

Plus localement, avez-vous des projets ?

Nous souhaitons nous rapprocher du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur afin de participer à l’élaboration d’une "charte du traileur" afin de respecter les espaces naturels. Nous ramassons systématiquement les déchets que nous trouvons lors de nos sorties. Début mai, nous participerons au festival "out door" qui met en avant tous les sports d’extérieur. Notre objectif est de faire du Baou et donc de Saint-Jeannet la capitale du trail. Nous avons une chance extraordinaire d’avoir un site propice à cette discipline, et souhaitons la promouvoir tout en sensibilisant les usagers des Baous sur la préservation de l’environnement. D’autre part, notre souhait serait d’ouvrir une section jeune à la rentrée de septembre. Nous les invitons à une initiation lors du festival.

Si vous deviez retenir une de vos dernières performances ?

Du 30 janvier au 7 février 2021 a eu lieu la course du Cannes Urban Trail en version connectée. Thomas et moi-même avons gagné les première et seconde places avec 12.154 mètres et 9.886 mètres de dénivelé positif parcourus en 9 jours.

Contact Longo Tra! L : www.longotrail.com 07.67.26.06.13.