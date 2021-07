Expo à Monte-Carlo: découvrez les œuvres d'Olena Onufriv ce 22 juillet

Une artiste passionnée Son univers empli de calme et de douceur fait d’Olena Onufriv l’une des plus brillantes artistes de la nouvelle génération. Le secret de son succès réside probablement dans son style de peinture. Particulièrement expressif, il révèle sa personnalité rayonnante et sa vision positive de la vie. Malgré ses origines du Nord, elle perçoit le monde avec une attitude propre au Sud avec toute sa joie de vivre et le goût pour la beauté sous toutes ses formes. Sa passion pour cette substance quasi vivante amène l’artiste à peindre jour et nuit pratiquement sans sommeil, ni repos. Diplômée de l’Académie nationale des arts de Lviv en Ukraine, elle expose dans le monde entier: de Chicago à Dubaï en passant par Singapour ou Vienne. Ses œuvres se retrouvent également dans des collections privées dont une se trouve à l’hôtel Hyatt de Kiev.

Des tableaux aux couleurs vives La couleur est le héros principal de toutes ses œuvres. Son amour pour la Méditerranée et sa sensibilité pour les formes lui permettent de créer un art particulièrement visuel. L’artiste utilise des couleurs vives avec une technique d’empâtement qui consiste à appliquer la peinture en épaisseur pour provoquer des réflexions de la lumière. Les petits détails transforment le chef d'œuvre. Olena puise son inspiration dans ses voyages pour créer de nouvelles expériences visuelles. Le soleil ardent du Sud et les environnements floraux abondants sont ses lieux et objets de peinture préférés. Les villages provençaux au charme unique rivalisent de beauté aux côtés d’un champ de lavande ultra réaliste rappelant les impressionnistes comme Auguste Renoir ou Claude Monet. L’univers de cette lumineuse artiste nous amène dans une bulle de quiétude particulièrement chaleureuse.

Une exposition d’exception à découvrir Les dernières œuvres d’Olena Onufriv nous emmènent dans l’univers des mandalas floraux. Passionnée par ce thème, l’artiste s’inspire des ombres pour ses nouvelles explorations artistiques. La poésie rencontre l’abstrait et vient enrichir l’inspiration de l’artiste. Des ombres aussi vives que les fleurs mais beaucoup plus délicates, douces, scintillantes et transparentes, semblant incarner une idée de la fragilité et de la beauté volatile de ce monde. Les tableaux respirent la féminité et la sensualité de l’artiste dans un univers caractérisé par l’amour de la nature et du naturel.