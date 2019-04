EVASION. Et si on redécouvrait Beausoleil à travers ses trésors architecturaux?

Petite halte, au passage, à la mairie de Beausoleil, où la salle des mariages et du conseil municipal recèlent deux panneaux picturaux figurant le repos d’Hercule et Orphée chantant le soleil, réalisés en 1954 par Auguste Marocco. Le square attenant à la mairie, orné de magnifiques ficus magnolias, appelés aussi "arbres de Bouddha", invite à la méditation. Une rêverie propice au voyage dans le temps que nous accomplissons en arpentant l’avenue de la République.

Façades Belle Époque arborant l’année de construction et les noms des propriétaires dans des cabochons et de jolies balustres. Cette artère est une succession d’immeubles remarquables témoignant des techniques de céramique propres au Pays de Menton.

L’émerveillement va crescendo en découvrant ensuite, avenue du Général-de-Gaulle, la villa Juturne, construite au début du XXe siècle par l’artiste-peintre fresquiste Patrizio Rogolini, et entièrement décorée par lui. C’est Fanny Rogolini, sa petite fille, qui nous fait les honneurs de cet exceptionnel immeuble de cinq étages, récemment inscrit au Patrimoine au titre des monuments historiques.

De Guillaume Apollinaire à Colette

Véritable épine dorsale de Beausoleil, l’escalier central, au sommet duquel trône l’imposant Riviera Palace, est un passage obligé pour découvrir le quartier du Tonkin. Baptisé ainsi par un militaire de retour de campagne, qui en le découvrant se serait exclamé: "C’est le bazar ici, on dirait le Tonkin!" Univers de baraques, d’habitations précaires, de poulaillers, ce bidonville était habité par une majorité d’immigrés ligures et piémontais depuis les années 1880, attirés par l’essor économique de la Principauté.

Une sulfureuse atmosphère, aux relents insalubres, y régnait, évoquée par Guillaume Apollinaire, qui y vécut entre 1884 et 1897.

Assaini en 1975, le Tonkin, comme nous le constatons en flânant dans ses venelles où souffle un air léger, est désormais un quartier populaire, qui a façonné l’histoire locale au même titre que les projets destinés aux riches hivernants d’autrefois.

Changement radical de décor au Riviera Palace, où nous attend Nadine Brod, l’une des habitantes, pour nous faire visiter le sublime jardin d’hiver de ce lieu d’exception où séjournèrent notamment Colette, avec son mari, et le Shah d’Iran.

Sous l’immense verrière, la plus grande d’Europe, conçue par l’architecte de la tour Eiffel, un décor de rocailles et de plantes succulentes, restauré et entretenu avec amour par Nadine, régale les regards. Un véritable rêve, à l’esprit Art déco...

Un voyage dans la ville, créé par la réalisatrice et comédienne Bénédicte Sire, en partenariat avec les archives du Centre histoire et mémoire Roger Bennati, la mairie de Beausoleil et l’association Image Son et Compagnie.

Prochaines dates: le 11 mai et le 15 juin.

Tarifs : 54€ la journée incluant un repas complet, un thé et une douceur en fin de parcours.

Rens. 06.98.21.08.29. www.baladesurbaines.eu