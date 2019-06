ÉVASION. Connaissez-vous le château d’Entrecasteaux et son jardin à la française?

La Provence Verte est un joyau qui se découvre notamment à travers son patrimoine architectural. Parmi ses merveilles: le village d’Entrecasteaux.

L’accès est simple et on peut se garer facilement, sous les grands platanes du centre-ville. Les maisons aux façades ancestrales s’imbriquent les unes aux autres, formant une couronne royale. On emprunte la Grand’rue, artère principale et commerçante datant de 1775 – l’enseigne d’une ancienne boucherie est encore visible –, puis on se dirige vers la rue du Portail et l’église romane Saint-Sauveur, construite au XIIIe siècle par les moines du Thoronet.

Depuis son parvis, on domine la rive gauche de la rivière de la Bresque, le quartier Saint-Pierre avec son pont et son lavoir (1782) et le Grand’pré. Large étendue, toute de vert vêtue, qui plonge jusque dans la vallée.