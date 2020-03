Concept Kids Animaux, pour le bonheur des familles!

Concept Kids Animaux, c’est la déclinaison junior de Concept, un jeu adulte salué par la critique et par le public. Un As d’or en 2014, avant de lancer cette version pour enfant. Une formule - inchangée - si simple avec laquelle on se demande comment personne n’a eu l’idée plus tôt.

Un plateau sur lequel des logos sont dessinés. Là, ils ont tous un lien avec les animaux. Carnivore ou végétarien ? Sur terre, en l’air ou sous l’eau ? À plumes ou à écailles ? On place les pions sur les symboles et on fait deviner le concept. « Si la boîte indique un âge minimum de 4 ans, je le conseille plutôt à partir de 6 ans, souffle Isabelle. Mais ensuite, le jeu est amusant quel que soit l’âge des participants. »



Durée d’une partie: moins de 30 minutes. Nombre de joueurs: 2 à plus de 10 joueurs, à partir de 4 ans. Prix: environ 23 euros.