Et si c'était vous? Un Français remporte l'Euromillions et un jackpot record

Celles et ceux qui n'ont pas encore vérifié leurs numéros ne vont pas tarder à le faire ce samedi matin.

On vous aide, voici les numéros gagnants: 6, 9, 13, 24, 41 et les deux bonnes étoiles: 3 et 12.

C'est le plus gros gain jamais remporté en France, mais aussi dans l'histoire de la loterie européenne.

Remis en jeu plusieurs fois

Jusqu'à vendredi, le ticket gagnant le plus élevé de l’Euromillions s’élevait à 190 millions d’euros, il a d'ailleurs été emporté à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était en 21019 en Grande-Bretagne.



Le Français le plus chanceux jusqu’ici avait empoché la coquette somme de 169 millions d’euros, en 2012 dans les Alpes-Maritimes.

"Il aura fallu attendre plus d’un mois, douze tirages sans gagnant et un mega jackpot Euromillions au milieu de cette série pour que le plafond record Euromillions ne soit touché, remis en jeu deux fois", souligne Tirage Gagnant.



Plusieurs dizaines de millions de grilles ont été jouées en Europe rien que vendredi 11 décembre. Pour l'heure, on ne sait rien de l’identité du gagnant ni sur le département où le ticket a été validé.



Le grand gagnant a 120 jours pour se manifester auprès de la Française des jeux.