Espace Lamartine: 5 façons de profiter de ce nouveau lieu de loisirs à Monaco

1.Faire du sport pour rester en forme

Pratiquer une activité sportive à tout âge revêt une importance capitale pour le bien-être physique et mental. Que l'on soit jeune ou plus avancé en âge, les bienfaits de l'exercice sont universels et durables. Pratiquée de façon régulière, elle renforce non seulement les muscles et les os, mais elle stimule également le système cardiovasculaire et favorise la libération d'endorphines, ces hormones du bonheur qui contribuent à atténuer le stress et à améliorer l'humeur.

Ainsi, fitness, gym douce, yoga, pilâtes, marche nordique, aqua-détente et réveil musculaire sont autant d’activités sportives qui sont proposées à l’Espace Lamartine. De quoi s’offrir une vie active, épanouissante et en pleine santé, en préservant votre vitalité pour les années à venir, et ce, qu’importe votre âge!

2.Créer des liens autour des activités de loisirs

S'adonner à des activités de loisirs diverses apporte une richesse inestimable à votre vie quotidienne. Au sein de l’Espace Lamartine, les ateliers d'écriture et d’informatique, ainsi que les activités manuelles comme la peinture ou les loisirs créatifs, vont vous offrir un espace pour exprimer votre créativité, développer de nouvelles compétences, tout en laissant libre cours à votre imagination. Les jeux de société, les jeux de cartes, le karaoké ou les blind tests vous offriront de beaux moments de convivialité et de partage.

Quant aux ateliers épicuriens et culinaires, ils sont l'occasion idéale de découvrir de nouvelles saveurs et de perfectionner vos compétences en cuisine! Les "after class" et "after work" vous permettent également de prolonger les moments de convivialité, favorisant ainsi les rencontres enrichissantes, tout comme les sorties et les voyages qui proposent également aux adhérents de vivre de nouvelles expériences et d’élargir leur horizon culturel. Les adeptes du travail manuel vont également trouver leur bonheur avec des activités comme le bricolage, la création de bijoux et l’origami.

Enfin, le lieu se transforme en piste de danse et en scène de chant lors des après-midi et des soirées festives, tandis que les chorales offrent un espace pour exprimer votre voix et votre créativité. Pour ceux qui aiment relever des défis, une variété de concours, de courses d'orientation, d'escape games et de géocatching sont à votre disposition. De quoi tester vos compétences et votre réflexion !

3.Travailler et s’entraider quand on est lycéen

L'esprit de convivialité est au cœur de l'expérience à l'Espace Lamartine. C’est pourquoi chaque jeune scolarisé à Monaco y est également le bienvenu! Ce dernier peut s'immerger dans un environnement propice à l'apprentissage, la collaboration et à l'échange d'idées. Un lieu idéal pour travailler en groupe, s'entraider et s'inspirer mutuellement. Une salle de lecture équipée d'ordinateurs est également mise à la disposition des adhérents pour leurs recherches et leur travail personnel. La possibilité de se réunir pour créer des exposés favorise également le développement de compétences, tout en bénéficiant des idées des camarades. De quoi vous inspirer pour améliorer vos prochaines présentations!

Si l’ambiance est propice à l'apprentissage, les jeunes vont également pouvoir cultiver leur créativité et leurs talents individuels. En effet, l'espace offre des salles dédiées aux chants, aux conférences et aux jeux ouvertes le samedi. La musique étant un moyen puissant d'expression artistique, les jeunes musiciens peuvent également se rassembler pour des sessions de jam ou des "boeufs" musicaux. Un moment propice pour faire de nouvelles rencontres tout en développant sa créativité musicale! Étudier, progresser, échanger, explorer de nouvelles sonorités ou tout simplement se divertir, voilà ce qu’offre l’Espace Lamartine aux jeunes adhérents.

4.Organiser un évènement familial à Monaco

Ce nouveau lieu monégasque offre une solution clé en main pour célébrer des moments précieux en famille. La location de salle est une option pratique qui va vous permettre de rendre ces occasions encore plus mémorables. Que ce soit pour un anniversaire, des noces d'argent, d'or, de diamant ou toute autre évènement familial, les salles spacieuses et entièrement équipées sont à votre disposition et vous permettront de vous concentrer sur l’essentiel: vous créer des souvenirs chaleureux et inoubliables. La salle de conférence modulable offre un environnement adapté pour tous types d'évènements, avec la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques. En effet, la location de salles à l'Espace Lamartine offre une solution sur-mesure aussi bien aux adhérents qu’aux non-adhérents, vous permettant de mener à bien votre événement.

5.Savourer et apprécier un instant gourmand

Enfin, pour les amateurs de gastronomie, le restaurant A Pignata accueille les adhérents et les bénéficiaires de l'aide à domicile. Les convives âgés de 60 ans et plus peuvent profiter de plats délicieux, en compagnie d’un invité s’ils le souhaitent. De quoi permettre aux convives de profiter d’un agréable moment en bonne compagnie! En plus du restaurant, le bar offre une ambiance plus décontractée où les personnes peuvent se retrouver autour d'une boisson chaude, d'un rafraîchissement ou d'une délicieuse granita. L'atmosphère générale de l'espace encourage ainsi tout un chacun à ralentir et à profiter pleinement de chaque moment, et d’apprécier tout simplement les petits plaisirs de la vie.

La semaine portes ouvertes, qui se tiendra du 4 au 9 septembre, représente une occasion exceptionnelle pour découvrir l'Espace Lamartine. L’événement ouvre grand les portes de ce lieu innovant, offrant à chacun l’opportunité de découvrir ses multiples facettes. Que vous soyez curieux d'explorer ses espaces polyvalents, enthousiaste à l'idée de participer à des activités variées ou simplement désireux de vous immerger dans une atmosphère conviviale, cette semaine va vous permettre de découvrir en avant-première l'esprit qui règne au sein de ce nouveau lieu, soit un moment privilégié à ne pas manquer!

Crédit : Service communication Mairie de Monaco.

Espace Lamartine : semaine portes ouvertes du 4 au 9 septembre 2023

Adresse : 19 Boulevard Princesse Charlotte, Monaco

À partir du 11 septembre, du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 10h à 18h