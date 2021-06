Equitation: les meilleurs cavaliers à Monaco pour les 15 ans du Jumping

Plus d’une décennie d’émotions équestres

En 15 ans, les plus grandes stars du saut d’obstacles ont foulé cette piste mythique à l’instar de Ludo Philippaerts qui s’imposait lors de la première édition avec Parco ou encore le couple champion Olympique à Rio (2016), Kevin Staut et Rêveur de Hurtebise HDC, qui inscrivait son nom au palmarès en 2012. Scott Brash, Emanuele Gaudiano, Shane Breen ou encore Maikel Van der Vleuten en 2019 ont eux aussi marqué de leur empreinte le concours en montant sur la plus haute marche du podium.

Détermination, engagement et dépassement de soi sont les valeurs qui animent le Jumping international de Monte-Carlo et en font une étape incontournable Longines Global Champions Tour depuis 2006. Faisant escale dans les plus belles villes du monde à l’instar de New-York, Paris ou encore Mexico, nul doute que Monaco représente l’un des décors les plus spectaculaire de la saison.

L’élégance de Monaco comme terre d'accueil

Malgré une réputation qui n’est plus à faire, le concours monégasque demande chaque année une logistique sans pareil. En tout, ce sont 10 jours de montage qui sont nécessaire pour construire les 2 025m2 de piste qui accueilleront près de 15 nations, 220 chevaux et 110 cavaliers dans pas moins de 20 épreuves.

Depuis 2006 le port Hercule est le théâtre de cette compétition d’exception qui marque le début de l’été. Devenu symbole d’excellence grâce à la technicité de ses pistes et de ses équipements, le concours est aujourd’hui le troisième événement sportif de la Principauté après l’historique Grand Prix de Formule 1 et les Masters de Tennis.

Des athlètes de haut vol pour cette 15e édition

A chaque édition, le Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco du samedi soir constitue le point d’orgue du week-end et voit les stars de la discipline s’affronter sur un parcours à 1m60. En 2019, c’est le néerlandais Maikel Van der Vleuten qui s’imposait avec Beauville Z, lui permettant ainsi de décrocher son ticket pour le Super Grand Prix LGCT des GC Playoffs de Prague. Il succédait à l’irlandais Shane Breen en 2018 et l’italien Alberto Zorzi en 2017.

Introduite dans le circuit en 2016, la Global Champions League (GCL) voit les meilleurs cavaliers de saut d’obstacles s’unir et concourir ensemble tout au long de la saison avec un point culminant à Prague pour départager les meilleures équipes mondiales. Un concept unique dans le sport puisqu’il permet de réunir différentes nations au sein d’une même équipe. Cette épreuve fait aussi la part belle à la jeune génération en intégrant un cavalier de moins de 25 ans dans chacune d’entre elles. Une opportunité de transmission incroyable entre ces jeunes talents et les champions olympiques et mondiaux qu’ils côtoient.

Dans les épreuves de la GCL, nul doute que l’écurie des Monaco Aces, représentée par les stars de la discipline Julien Epaillard, Laura Kraut, Billy Twomey, Jos Verloy, Jérôme Guery et la jeune Jeanne Sadran cherchera à prendre sa revanche face aux Scandinavian Vikings, qui s’imposaient sur le Port Hercule en 2019.

Les passionnés de sport équestre viendront également voir les couples défier les limites du chronomètre avec la fameuse épreuve de la Longines Pro-Am Cup Monaco du vendredi soir. Imaginée et parrainée par Charlotte Casiraghi, cette épreuve permet de réunir des cavaliers internationaux et des cavaliers poneys au sein d’une même équipe pour une rencontre sportive et amicale. Le concept? Un premier parcours effectué par le cavalier amateur avec des obstacles à 70 cm puis un relais avec le cavalier international sur un parcours avec des barres plus hautes (1.20m), le tout dans une ambiance festive et conviviale.