Du Piémont à la Côte d’Azur en passant par la Ligurie, découvrez les trésors des Pays Aimables

Explorer le charme du Piémont Le voyage débute dans la Vallée du Tanaro, nichée dans les Alpes de Cuneo. Elle est caractérisée par une flore abondante qui associe des plantes typiquement alpines à des espèces méditerranéennes. C’est au cœur de cette biodiversité que les grands paysages s'étendent entre Ceva et Garessio. Ce dernier doit à son centre historique d'origine médiévale d’être classé parmi les plus beaux villages d'Italie.

Roberto Croci.

Le sanctuaire de Valsorda et le Château royal de Casotto font partie de ces lieux à visiter dans la haute vallée du Tanaro. Les collines laissent place à un paysage marqué par l'époque préromaine à Ormea, avec ses ruelles entrelacées, évoquant l'arrière-pays ligure. Et s’il y a une ville que l’on peut qualifier de petite “Provence piémontaise”, c’est Sale San Giovanni. La floraison de la lavande au début de l’été offre des images d’une rare beauté. Le château de Mombasiglio abrite le musée du Général Bonaparte.

Roberto Croci.

Les spécialités de la cuisine locale sont influencées par la proximité entre le Piémont et la Ligurie: pois chiches de Nucetto, haricots de Bagnasco, pommes de terre d’Ormea, navets blancs de Caprauna, biscuits de Battifollo ou les châtaignes de la variété “garessine” comptent parmi les produits agricoles les plus connus de la vallée. Tandis que dans les bois, vous pouvez trouver des champignons parfumés ainsi que de délicieuses myrtilles et fraises sauvages.

Adriana Oberto.

Des alpages naissent les fromages locaux caractéristiques, comme le Raschera d'alpeggio. Le plat le plus typique reste la polenta saracena, à accompagner de la traditionnelle sauce de lait, poireaux et champignons. Les petits villages de Cigliè, Rocca Cigliè et Murazzano se distinguent par leurs noisetiers et leurs vignobles. Il suffit de grimper un peu plus haut sur les collines de la Haute Langa pour se trouver face à un paysage complètement différent. Le paysage collinaire se caractérise par la présence de “terrasses” et des structures en pièces sèches où l’on retrouve potagers, vergers et vignes. Traversée par les rivières Belbo et Bormida, presque à la frontière avec la Ligurie, la Haute Langa offre une vue sur de vastes paysages allant jusqu’aux Alpes et même, à certains endroits, jusqu’à la mer Ligure. Si vous aimez les bulles, le célèbre vin mousseux Alta Langa est un classique à déguster, tout comme le Dolcetto des terrasses de la Vallée Bormida, un vin rouge puissant et généreux, délicieux en toute circonstance! Non lois des hauteurs où se trouvent les vignobles de Pinot Noir et de Chardonnay, se trouvent de petits villages qui abritent des trésors. Cortemilia, la capitale de la noisette et sa Pieve (église de campagne); Bergolo, le “village de pierre” avec l’église de San Sebastiano; Prunetto et son imposant château situé au milieu de pâturages verdoyants, Paroldo, le village des sorcières piémontaises; Murazzano, célèbre pour sa production de fromage; Bossolasco, le romantique “village des roses” ou encore Cossano Belbo pour ses vins, comme le doux Moscato d’Asti DOCG.

Can’t Forget Italy.

Découvrir les merveilles de la Ligurie Si vous jetez un œil à la carte de la Ligurie, vous vous rendrez compte qu’il est difficile de choisir un endroit à visiter, tellement les vues sont remarquables! Ainsi, la route des belvédères vous permettra de vous arrêter dans sept points de vue différents pour contempler ces paysages ouverts sur la mer. Funtanin est le premier belvédère, donnant sur le littoral entre la frontière française et Vintimille, caractérisé par des falaises dentelées, une végétation méditerranéenne et des petites plages pittoresques. Les grottes préhistoriques, le musée des Balzi Rossi, et les villas de Latte sont autant de sites pittoresques à visiter. Curva del Marzocco est le deuxième belvédère auquel on arrive en montant du bourg de Coldirodi, sur l'arête montagneuse entre Sanremo et Ospedaletti. De là, on peut distinguer le passage entre le littoral, les terrasses et le maquis typiques de la zone entre Vintimille et Sanremo.

Maurizio Martorana.

Dans la province d'Imperia, Castellaro est un petit bijou de la Ligurie authentique où les vignobles et les oliviers offrent un panorama exceptionnel avec la mer en arrière-plan. Oliveto Imperiese permet de s'imprégner pleinement de la nature avec une vue à couper le souffle, tout comme Monte Acquarone et Santa Brigida. Là, la route, à travers bois et prairies vous plonge dans les plantations d’oliviers jusqu’aux vallées de Prino et San Lorenzo. Le bourg fortifié de Diano Castello fascine par ses jardins d’agrumes qui l’entourent et la Torretta fait partie de ses lieux comme suspendu entre mer et montagne. En hiver, le bord de mer d’Albenga contraste avec les montagnes enneigées des Alpes ligures. Se laisser surprendre par la beauté de la Côte d’Azur Si l’on connaît bien le littoral de La Côte d’Azur, il n’en demeure pas moins qu’elle regorge de paysages incroyablement variés, plus éloignés des circuits traditionnels, qui font également sa singularité et sa beauté. Destination Théoule-sur-Mer où les falaises rouges du massif de l'Esterel plongeant dans la Méditerranée ne vous laisseront pas indifférents. La route qui longe le bord de mer et le Massif de l’Estérel, La Corniche d’Or, procure un émerveillement de chaque instant. Au Mont San Peyre, le panorama offre une vue à 360° sur la baie de Cannes, les îles de Lérins et l'Estérel. Dans les collines du Tanneron, sur le circuit du Grand Duc, c‘est le jaune des mimosas qui illuminent les hivers azuréens. Non loin de là, le Château de la Napoule offre de belles balades botaniques.

Semec - Kelagopian.

La découverte du territoire se poursuit en mer. Face à la baie de Cannes, deux joyaux de la Côte d’Azur: l’île Sainte-Marguerite et l’île Saint-Honorat. L’île Sainte-Marguerite s’étend sur une immense forêt recouverte de pins d'Alep et d'eucalyptus plantés par l'homme au début du 19ème siècle. En face, sur l'île Saint-Honorat vivent une vingtaine de moines cisterciens qui cultivent huit hectares de vignoble. Plus au large, un paysage marin, celui du Sanctuaire de Pelagos. Il est dédié à la protection des mammifères marins de Méditerranée et fait l’objet d’un accord entre l’Italie, Monaco et la France pour protéger ce territoire naturel unique en Europe. Visiter Cannes mettra tous vos sens en éveil, que ce soit au marché Forville, où on y trouve une multitude de producteurs locaux, qu’au travers des petites ruelles du quartier historique du Suquet au patrimoine remarquable. La balade nous emmène à l’extrémité sud du Cap d’Antibes, à la Batterie du Graillon. La richesse naturelle offre un point de vue exceptionnel du Mercantour à l’Estérel depuis la tour de guet bâtie en 1704. Plus au nord, les plateaux du Haut Pays des Préalpes d’Azur nous transportent dans un voyage authentique avec ses merveilleux villages perchés comme Gourdon ou Coursegoules. L’artisanat est à l’honneur à Châteauneuf, Opio, Tourrettes-sur-Loup, Le Bar-sur-Loup, Roquefort-les-Pins. Vallauris et Biot, labellisées “Ville et Métiers d’Art”, se distinguent par la présence d’une grande diversité de talents et de créateurs qu'ils soient céramistes, peintres, sculpteurs, potier ou maîtres verriers. Promenades, palais, villas et parcs: l’héritage du tourisme d’hiver de la Riviera dans la capitale de la Côte d’Azur est à présent reconnu comme “valeur universelle exceptionnelle”. L’architecture et les paysages sont remarquables à Nice: la Riviera Française invite à la flânerie, de la colline du Château, où la vue est à couper le souffle, au Vieux-Nice, où le Palais Lascaris aborde un style baroque cher à la ville. Les villas et hôtels particuliers de la période Belle Epoque fascinent par leur beauté et le littoral niçois qui nous transportent vers une baie des anges baignée de soleil pratiquement toute l’année.

Isabelle Fabre.

Enfin, le Cap Martin, site protégé Natura 2000, ravira les amateurs de nature. Les ruelles de Roquebrune-Cap-Martin offrent, quant à elles, un panorama unique sur la Principauté de Monaco. Pour les amateurs d’histoire, le trophée d'Auguste à La Turbie, érigé autour de l’an 6 avant Jésus-Christ en l’honneur de l’Empereur, constitue la première étape de la voie romaine historique. Du baroque de sa basilique Saint-Michel, à l'architecture des Palaces Belle Epoque, en passant par ses jardins d’exception, le patrimoine architectural et botanique de Menton permet à la ville d’être labellisée “Ville d’Art et d’Histoire”. Les Jardins Biovès accueillent chaque année les sculptures d’agrumes lors de la Fête du Citron. Cet évènement, qui existe depuis 1934, fait honneur au fameux "Citron de Menton", une variété unique qui bénéficie depuis 2015 d'une “Indication Géographique Protégée”.

Ville de Menton.

La valorisation du paysage au cœur d’un développement économique équilibré et durable font partie des engagements du projet transfrontalier Interreg Alcotra Pays Aimables - PITER Pays Sages, dont l’objectif est de construire un nouveau projet touristique, mêlant littoral et arrière-pays, paysage naturel et culturel, productions artisanales et entreprises locales. “Il y a le littoral, bien évidemment, mais il y a surtout une multitude de petits villages pittoresques de l’arrière-pays inconnus du grand public”, précise Loredana Canavese, la coordinatrice du projet pour le chef de file Provincia di Cuneo, en partenariat avec les Chambres de commerce et d’industrie de Cuneo, de Ligure, de Nice, la métropole de Nice, la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat Provence-Alpes-Côte d'Azur et Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. “Chacun doit avoir une conscience globale des chances offertes par ce territoire”. Un territoire qui, justement, regorge de trésors à découvrir!

I.Com Multimedia.