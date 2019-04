Deux énormes stars des platines pour animer le Grand Prix de France de F1 au Castellet en juin

Au lendemain de la fête de la Musique, Bob Sinclar et Martin Solveig, DJs français mondialement connus et reconnus offriront respectivement le samedi 22 juin et dimanche 23 juin, des concerts inoubliables sur le mythique Circuit Paul Ricard.

L’artiste français Bob Sinclar assurera le show le samedi 22 juin après les qualifications du Grand Prix de France de Formule 1.

Martin Solveig, producteur, DJ, exprimera son talent en clôture du prochain Grand Prix de France de Formule 1 du 23 juin prochain.

concerts gratuits avec le pass

Ces concerts gratuits, seront accessibles à tous les détenteurs du pass 3 jours ou d’un billet samedi ou dimanche quelle que soit la catégorie de la place achetée.

Rappelons qu'en prélude du Grand Prix de France, les organisateurs ont prévu une tournée de Roadshows avec Renault. Des démonstrations sont encore prévues dans 10 villes du sud est de la France, jusqu'au 12 mai.

