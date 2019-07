Des ateliers artistiques pour la jeunesse dans les musées de la Principauté cet été

L’heure des vacances scolaires a sonné… mais il est toujours temps de se divertir de manière ludique en s’enrichissant dans le domaine artistique. C’est la promesse des ateliers jeunesse, proposés tout au long de juillet à la fois au Grimaldi Forum et au Nouveau Musée National de Monaco.

L’univers de Dali au Grimaldi Forum

Au Grimaldi Forum, les ateliers jeunesse autour de l’exposition consacrée à Salvador Dali seront forcément teintés de surréalisme! Trois sessions d’une semaine sont prévues jusqu’au 26 juillet.

Chaque atelier pédagogique comprend une visite ludique de l’exposition et une initiation aux arts plastiques pour développer la créativité chez les enfants en recourant à différentes techniques et en étudiant un certain nombre d’œuvres de l’exposition.

Exemple ? Le lundi, les enfants s’inspireront de "La tête dans les nuages", travaillant une silhouette sur fond noir où apparaît un ciel nuageux. Le mercredi, les feutres noirs seront de sortie pour dessiner des moustaches sur des autoportraits. La session comprend aussi une approche des techniques surréalistes et cubistes.

Au Nouveau Musée National, le Museum Art Summer Club (MASC) reprend lui aussi du service pour trois semaines d’ateliers journaliers ou hebdomadaires Trois formules sont proposées.

La première, qui s’est conclue la semaine dernière, était en relation avec l’exposition d’Ettore Spalletti Ombre d’azur, transparence à la villa Paloma. Toute la semaine, les enfants de 7 à 12 ans ont expérimenté seuls ou à plusieurs une technique différente: la peinture sur bois, la feuille d’or, le volume et la couleur. Toujours à la villa Paloma, du 23 au 26 juillet, de 14h à 17h, des ateliers seront proposés pour les 10-12 ans autour de l’installation de la collection de chaussures de Michel Blazy, où l’artiste utilise des baskets pour y faire pousser des plantes.

L’art du portrait

Enfin, cette semaine, l’atelier "Portrait pour trait", cette fois-ci à la Villa Sauber propose, autour de l’exposition Step by Step qui présente de nombreux portraits datant de la Renaissance à nos jours, de revenir sur cette technique, son histoire et ses multiples formes, du portrait à l’aveugle au portrait photographique (les 15,16 et 17 juillet pour les 7-9 ans et les 18 et 19 juillet pour les 10-12 ans de 14h à 17h).

Savoir +

Tarifs: 15 euros la journée, 70 euros la semaine.

Renseignements et inscriptions : public@nmnm.mc ou 98.98.49.38