Des accès strictement encadrés pour les deux prochains feux d'artifices à Monaco

Pas question d’oublier les règles même à la nuit tombée ! Le feu d’artifice organisé par Monaco Art en Ciel pour la Mairie de Monaco après-demain samedi, à 22 heures, au Port Hercule, sera sous haute surveillance.

Ce sera le premier des deux rendez-vous qu’a souhaité programmer la Ville qui a renoncé, comme déjà en 2020, au traditionnel concours international pyromélodique. Le second feu d’artifice aura lieu le 7 août.

Trois zones sont dédiées au public : le quai Albert-Ier, la route de la Piscine (darse nord et darse sud du Port Hercule) et la terrasse du Théâtre Princesse-Grace.

"L’accès à ces zones est gratuit mais soumis à des conditions sanitaires strictes, souligne la Mairie. En effet, conformément à la décision Ministérielle du 22 juillet 2021, toutes les personnes à partir de 16 ans devront présenter un passe sanitaire ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ou un justificatif de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2." Et il faudra également se munir d’une pièce d’identité.

Et pour encore plus de protection, la Mairie précise : "Enfin, bien qu’en extérieur, le port du masque sera obligatoire pour les personnes de plus de 5 ans."

Les flux de spectateurs seront dirigés vers neuf points de contrôle (lire ci-contre). À chaque entrée, un contrôle des documents sanitaires et un contrôle de sécurité seront effectués.

Savoir +

Soirée feux d’artifice au Port de Monaco

Samedi 31 juillet à 22 heures. Samedi 7 août à 21 h 30

Accès gratuit sous conditions. Renseignements : +377 93 10 12 10

www.mairie.mc