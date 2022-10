Déjeuner à prix réduit, rencontres avec Bruno Solo, Francis Huster, Isabelle Carré: un planning d’activités riche et chargé pour les seniors à Nice

Des groupes de copines, des couples, des personnes seules: nombreux sont ceux qui se sont rassemblés autour du maire de Nice Christian Estrosi pour la rentrée des seniors. Un événement d’autant plus plébiscité que les précédentes années avaient été un peu gâchées par la pandémie de Covid. On comprend dès lors l’engouement de ces Niçois, qui ont mouillé la chemise pour présenter sous forme de petit spectacle la capoeira, la danse en ligne, la country, et bien d’autres.

"Au total, nous proposons 41 activités différentes représentant plus de 150 heures de cours hebdomadaires", a résumé l’édile, entouré de Jennifer Salles-Barbosa, adjointe déléguée aux Seniors et aux solidarités qui prend la suite de Françoise Monier à cette délégation, et Hervé Caël, conseiller municipal délégué à la Santé.

Il a évoqué les nouveautés de cette année avec notamment le chant en Niçois, davantage de langues vivantes mais aussi des stages thématiques pendant les vacances scolaires (pour ceux qui ne gardent pas leurs petits-enfants!). "Vous pourrez aussi assister à des conférences variées autour de thèmes qui vous concernent: le logement, l’écologie, l’accompagnement vers une retraite active."

Rencontres avec des personnalités

L’office municipal des seniors, au 19 rue Gioffredo, va assurer des permanences de services publics tout au long de l’année. Et les usagers seront prochainement invités à se prononcer pour trouver un nom un peu plus peps que celui-ci via le site nice.fr. Le QG des plus de 55 ans se veut espace de vie et de rencontres. Mais d’autres occasions seront offertes pour partager des moments de convivialité comme les bals (gratuits) à l’opéra et dans les quartiers, des spectacles, des soirées à thème et des rencontres avec des personnalités telles que Bruno Solo, Francis Huster, Isabelle Carré, etc.

Les gourmets apprécieront sans aucun doute les déjeuners au lycée hôtelier Paul-Augier à tarif réduit. Ceux qui sont encore en activité ne seront pas en reste: ils pourront profiter d’apéritifs-rencontres avec des invités VIP en soirée.

Un type d’atelier particulier devrait rencontrer un certain succès: des cours dédiés au numérique pour les niveaux débutant et intermédiaire. Ils sont organisés en partenariat avec l’Agirc-Arcco.

Les seniors apprennent mais vont aussi apprendre aux autres. Ils seront mis à contribution pour donner leurs recettes fétiches qui seront éditées dans un livre. Mais ils constitueront aussi des "passeurs de savoirs" au gré d’opérations intergénérationnelles auprès de collégiens, lycéens mais aussi de très jeunes enfants.