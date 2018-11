Découvrez quels chefs du Var et de la Côte d'Azur ont été récompensés par le Gault & Millau 2019

Le chef varois Christophe Bacquié a été récompensé par le Gault & Millau 2018 qui dévoile son palmarès ce mercredi. Depuis son restaurant éponyme au Castellet, il entre dans la très prestigieuse catégorie des nouveaux 5 toques.

Si le chef de l'année n'est pas de la Côte d'Azur ni du Var, il est de la région: il s'agit d'Alexandre Mazzia (AM, Marseille).

Arnaud Faye (La Chèvre d'Or, Eze Village) et les frères Tourteaux, Gaël et Mickaël, (Flaveur, Nice) intègrent les nouveaux 4 toques.

Le chef pâtissier de l'année est aussi du coin: c'est Sandro Micheli (Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris, Monaco).

Enfin, on trouve encore parmi les trente-deux jeunes talents distingués des toques azuréennes Pierre Lesterle et Marco Raponi (By PM, Nice).

Gault & Millau 2019, sortie en librairie jeudi 8 novembre, 29 euros.