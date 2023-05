Dani Lary, le maître de l'illusion, invite son fils Albert sur scène pour une soirée d'anniversaire à Puget-sur-Argens.

Un père, un fils et une soirée d’anniversaire qui révèle bien des surprises: voilà quelques éléments pour teaser le nouveau spectacle, " Comment faire disparaître son père? ", de Dani et Albert Lary. Le maître de l’illusion sera vendredi 19 mai à Puget-sur-Argens.

Père et fils gagnés par l’envie de se produire ensemble ont naturellement pensé à faire sur scène " comme à la maison ". " On est tellement habitués à faire des tours de magie chez nous que cela semblait logique ", confie Albert Lary. Le résultat est bluffant, et révolutionne le genre.

De la magie, mais pas seulement.

Il y a 25 ans, Dani Lary créait une comédie magicale ("la magie remplaçait la danse"), il récidive cette fois en utilisant les ressorts du théâtre. Pourquoi? D’abord parce que la crise sanitaire lui a fait revoir le dimensionnement de ses spectacles. Aux Zénith, Dani Lary a choisi des salles plus petites "pas en termes de qualité mais pour des questions de faisabilité et de rentabilité".

De cette façon, il renoue aussi avec l’intimité et la relation privilégiée avec le public. "C’était un gros challenge pour moi de me remettre en question de la sorte..."

Pour ce spectacle, Dani Lary a fait appel à une metteuse en scène pour régler les textes et se libérer l’esprit pour le jeu de scène. "Une fois le texte appris, on a commencé à travailler le jeu."

Stand-up et illusion

Du théâtre, mais aussi du stand-up: "On fait monter une dizaine de personnes sur scène ", à tour de rôle bien entendu. Lui, l’habitué de Patrick Sébastien, a dû apprendre à jouer la comédie, à réciter un texte en ayant l’air naturel...

"Les gens ne m’attendent pas là-dedans..." Côté magie enfin, tous les tours ont été créés pour ce spectacle. Dans l’histoire de la magie, "il y a eu des duos de magiciens sur scène ensemble, mais jamais un père et un fils. Il y a eu des lignées, mais en aucun cas en même temps. C’est génial de travailler avec mon fils."

Monter sur scène avec Albert, c’est aussi une façon de passer le relais. " Au départ, il ne voulait pas du tout faire ce métier, se souvient Dani. Je l’avais mis à contribution, quand il avait 8 ans, pour un numéro où je racontais mon enfance. Et puis il est entré comme technicien machiniste dans la compagnie. Je lui avais confié le final de mon précédent spectacle " Tic Tac ".

Un numéro très spectaculaire... Il avait été acclamé ! À ce moment-là, je me suis dit que le moment était venu de partager l’affiche ! "

"David Copperfield voulait nous acheter un tour"

Car viendra le moment où le père tirera sa révérence... Sans avoir l’intention de raccrocher, Dani Lary entend se consacrer à sa salle de spectacles (1 000 places) dans la Drôme, à Valence, " Les Ateliers magiques de Dani Lary ".

" Je pourrai y monter des grands shows et, en tournée, Albert pourra monter sur les scènes des théâtres. " Et d’autres spectacles où ils partageront la scène pourront aussi créer l’évènement. Au moment de passer le relais, est-ce qu’il y a des " trucs " que le père n’a pas encore partagés à son fils ? "

Non. Il connaît tout, même le numéro du Gloup (l’évasion dans l’eau) qui est un secret de famille. David Copperfield voulait nous l’acheter et j’ai refusé pour en faire cadeau à mon fils... Mais s’il connaît tous les trucs, il ne maîtrise pas toutes les ficelles de la manipulation.. Je me bats pour ça.

" En parlant d’héritage, qui incarne le " père " de la magie aux yeux de Dani Lary ? " Jean-Eugène Robert-Houdin (à ne pas confondre avec Houdini : un jeune magicien de trente ans à l’époque, qui avait tellement d’admiration pour Houdin qu’il s’est appelé Houdini), lâche-t-il sans une once d’hésitation. Dans le milieu de la magie, on dit même que j’en suis la réincarnation. J’ai rencontré l’arrière-petite-fille de ce magicien qui, dix ans après notre première rencontre, m’a fait don de la collection de livres de son illustre parent magicien.

C’est lui qui a inventé la magie moderne. Il utilisait des objets du quotidien pour ses tours de magie. Il était aussi le créateur de ses propres tours, tout comme je le fais depuis plus de 40 ans.

" Cerise sur le gâteau, " quand ils ont fait la maison de la magie à Blois, inaugurée par Jack Lang, j’ai été le premier magicien à m’y produire.

> Vendredi 19 mai à 20 h 30. Espace Victor Hugo à Puget-sur-Argens. Tarifs : 21 et 25 euros.