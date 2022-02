Ce qu'il faut retenir du grand retour du Carnaval de Nice vendredi soir

"Ce soir, c’est le grand retour, c’est la renaissance..." Debout dans les tribunes de Masséna, Christian Estrosi, premier magistrat, a capitulé. Il va livrer les clés de sa ville à un être fabuleux. Une entité mi-homme, mi-bouc, mi-aigle, prête à régner quinze jours sur une des plus belles villes du monde. Nice, capitale azuréenne pas bête, mais pleine de bestioles. C’est parti pour le coup d’envoi du Carnaval, Roi des Animaux. Une soirée voulue exceptionnelle pour les 5.000 spectateurs présents sur les tribunes de la place Masséna. Qui ont eu droit à un bref, mais joli feu d’artifice autour des fesses de l’Apollon de pierre.

Les animaux en peluche: ce char dessiné par Kristian et réalisé par Cédric Pignataro (Nice festivités) a remplacé le char du rejeton royal Carnavalon, toujours pas terminé vendredi soir mais qu'on annonce pour ce samedi. Photo Dylan Meiffret.

Une soirée plurielle. Presque œcuménique. Colorée. Joviale. Virant le virus de la Covid. Livrant dans un défilé de retrouvailles des chars carnavalesques, des chars fleuris, des grosses têtes, des porte-drapeaux, des troupes artistiques et plus de sept cents bénévoles: scolaires costumés, groupes folkloriques, écoles de danse, familles de carnavaliers, ymagiers, seniors déguisés en lapins roses, fanfares débridées, fleuristes, représentants LGBTQIA +, comtes et comtesses des territoires niçois, sportifs, agents du nettoiement, réservistes, tambours...

De la couleur et de l'exubérance sur la place Masséna. Photo Dylan Meiffret.

Des gens d’ici. D’aqui. Et d’ailleurs comme les Gilles de la Louvière, en Belgique, étonnants et placides Polichinelles aux sabots lourds, aux ceintures à grelots, aux coiffes duveteuses, distribuant des oranges au public. Couple glamour Aréopage bigarré, présenté par un Gilles Roche, métamorphosé en paon couleur bleu nuit, paradant au milieu de ses Ambianceurs piqués de plumes et pailletés comme des étoiles.

Une battucada pour donner le rythme à toute une place motivée pour danser et s'amuser Photo Dylan Meiffret.

Voilà le Roi des Animaux. Arrivée sous une pluie de confettis et de serpentins. Couronne illuminée sur ses cornes de bouc. On ne sait plus s’il chevauche un aigle rouge et solaire ou s’il en est la projection. Dans sa main droite, un nid d’oisillons rapaces. Sur l’autre, un aigle battant des ailes. Ce monarque est d’une beauté à couper le souffle. Concurrencé tout de même par son épouse, surgissant du monde de la nuit, chauve-souris tour à tour bleue, rose, violette. On veut tous aller dans son château fantastique, renfermant tellement de mystères...

Le char de la Reine des Animaux. Attelage extraordinaire dessiné par Gérard Artufel et construit par Pierre Povigna (Concept Evénementiel): cela fait plaisir de voir un char aussi bien construit, aussi bien fini, avec des motifs à la fois très gros et très gracieux. Cette souveraine, incarnée par une chauve-souris sexy en diable, n'a pas fini de hanter les esprits... Photo Dylan Meiffret.

Mais voilà que s’avance un gros doudou bleu, dans lesquel dodeline de la tête un bébé suçant sa tétine. Bienvenue dans le monde des peluches des bébés. Winnie l’ourson, Tigrounet son compère, Snoopy, le singe Kiki, sont de la fête. À l’affiche de cette soirée inaugurale, trois chars pétaliers, échantillons des batailles de fleurs escortant le monarque. Des fleurs un peu riquiquis Le premier a été sauvé du désastre. Les deux autres, exécutés par un groupement événementiel de Cannes, spécialisé dans la végétalisation. Ce dernier présente l’aigle Mèfi et Bourdonnement. Que voit-on? Un aigle au corps piqué de roses, mais l’oiseau fait déplumé. Autant que le plateau sur lequel il est posé. Pas une fleur au sol. Bizarre. L’autre char, expose une abeille et ses alvéoles, dont le miel est représenté par du mimosa, des tulipes jaunes et des boules d’hortensias teintes.

Masque, visage ou museau féérique? Photo Dylan Meiffret.

Heureusement, de grandes fleurs en mousse font diversion et compensent des végétaux déjà en manque d’hydratation. Quand on sait que les chars fleuris vont ressortir ce soir et demain après-midi, on est un peu dubitatif sur la fraîcheur des attelages! Mais voilà le char de l’Unesco. Truffé de bâtiments et de symboles niçois qui ont permis l’inscription de la cinquième ville de France sur la liste d’un patrimoine mondial.

Des rubans et des plumes pour un Carnaval tonique. Photo Dylan Meiffret.