Ce jeu s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires et une édition spéciale "Cannes" a été créée spécialement

Le principe : "c’est un jeu d’escape room, simple et familial", résume le créateur Cyril Demaegd, game designer chez l’éditeur Space Cowboys.

Et pour cette 34e édition, il a créé une édition spéciale - et exclusivement disponible pendant le Festival des jeux - sur le thème du masque de fer.

Lors de la visite imaginaire d’une exposition sur l’île Sainte-Marguerite, les joueurs se retrouvent projetés dans le temps et enfermés à la place du masque de fer.

Ils ont une heure pour retrouver leur époque, et doivent pour cela résoudre des énigmes. "Les objets à trouver prennent la forme de cartes. Et pour ceux qui sont allergiques à la lecture et aux notices, il y a des petits tutoriels dans chaque boîte pour apprendre en jouant !"

Coopération, écoute, réflexion et imagination seront nécessaires aux 6 joueurs maximum pour parvenir à leur but.

Outre le “spécial Masque de Fer”, 24 autres aventures sont disponibles. Et des mini jeux de 20 minutes sont également téléchargeables gratuitement sur le site www.spacecowboys.fr.