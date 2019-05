Cathy Guetta, Marc Cerrone, Jason Derulo... Découvrez la programmation qui va enflammer les nuits de Monaco pendant le Grand Prix

À ceux que le sport automobile ennuie et qui viennent seulement pour faire la fête… et ceux qui aiment les deux, la cuvée 2019 du Grand Prix contentera tout le monde.

En une décennie, l’emprise de l’activité nocturne autour du circuit n’a cessé de croître. Et des clubs éphémères se montent pour ces quatre jours. Il y en a quatre cette année, dont un petit nouveau. La discothèque Base établie à Dubaï et le cirque Le Soir de Londres prennent ensemble possession du Salon d’or du Fairmont, la plus grande salle de bal de la Principauté, pour quatre soirées.

Rappeurs américains et DJ français

Le tandem inédit promet performance live, production soignée et un casting de rappeurs américains pour divertir : Akon vendredi, Asap Rocky samedi et Offset du trio Migos dimanche. Bonne pioche pour créer l’événement au bord du circuit.

« Nous sommes fiers de faire partie de cette occasion mémorable, d’offrir un excellent divertissement et des surprises pour le plus grand événement sportif annuel de Monaco », promet Evgeny Kuzin, ordonnateur du projet.

Sur le toit de l’hôtel, le Nikki Beach, désormais installé à l’année autour de la piscine, répond en convoquant la fine fleur de la nouvelle génération des DJ français : The Avener, jeudi, et Kungs qui mixera en plein air vendredi après-midi, en espérant que le beau temps soit de la partie.

Un peu plus loin, le long du port Hercule, la Rascasse, la Brasserie, le Jack et les autres seront en habits de fête pour faire jaillir la fête (et la bière) sur le bitume du circuit encore chaud dès la fin des compétitions. Bonne ambiance assurée.

Pour ceux qui cherchent plus smart, le lieu « historique » des nuits du Grand Prix demeure l’Amber Lounge, chéri des pilotes, qui prend ses quartiers autour de la piscine du Méridien Beach Plaza. Mais il faut avoir les bons moyens… ou les bons amis pour pouvoir y entrer.

Cathy Guetta, d’Ibiza au Twiga