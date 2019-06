CARTE. Fontaines, jardins, robinets... Où se trouvent les lieux pour se rafraîchir sur la Côte d'Azur?

Envie de fraîcheur en cette période de fortes chaleurs ? Nous avons ce qu'il vous faut.

Sur la carte qui suit, vous trouverez toutes les fontaines, points de fraîcheur, jardins et les robinets d’eau accessibles dans les Alpes-Maritimes.

La canicule va atteindre son point culminant en cette fin de semaine. Selon Météo France, il fera jusqu'à 45 degrés dans le Gard. Quatre départements sont d'ailleurs placés en vigilance rouge ce jeudi.

Sur la Côte d'Azur, le thermomètre affichait jeudi 32 degrés à Nice, et 35 à Menton ou Antibes. L’arrière-pays, lui, flirtait avec les 40 degrés, comme à Saint-Sauveur-sur-Tinée.

Dans ces conditions, il est conseillé de ne pas s’exposer au soleil entre 12h et 16h.

Pour la ville de Nice, ce sont 146 points d’eau potable qui sont répartis en différents points:

- 77 fontaines sur les Parcs et Jardins

- La Promenade du Paillon intègre un miroir d’eau géant de 3.000 m² et de 128 jets d’eau ainsi qu’un plateau des brumes de 1.400 m² et 960 brumisateurs,

- 39 fontaines à monnaie sur les marchés à destination des professionnels

- 30 fontaines sur la voirie.

Des analyses de ces eaux sont effectuées tous les trimestres. Il n'y a pas de risque de contamination pour les usagers qui boivent dans les fontaines publiques.

Si rien ne vous indique que l’eau est impropre à la consommation , avec un panneau par exemple, vous pouvez l'utiliser.

118 points d'eau répertoriés par un cycliste

Par ailleurs, si vous êtes cyclistes, 118 points d’eau sont répertoriés dans tous les Alpes-maritimes, utile quand on veut remplir sa gourde.

Florent Ligney, créateur de site internet et fan de vélo, a décidé en 2014 de mettre à disposition des internautes sa base de données.

“N’importe qui peut me donner des informations et signaler des points d’eau en remplissant une fiche détaillée. Je récolte un certain nombre d’informations et je vérifie s’il y a bien un point d’eau. Les points sont parfois déplacés et je demande une photo à la personne”, explique Florent Ligney.

Adepte de cyclisme, Florent prépare toujours à l’avance son parcours, afin de savoir où il peut trouver des points de ravitaillement en eau potable.

Et pour ceux de Nice et ses alentours? "Les 118 points d’eau proviennent de personnes qui m’ont contactés et j’ai aussi un ami très proche qui m’a renseigné. A mon avis c’est fiable. Par contre, l’été, il arrive que certains points d’eau soient à sec. D’une année sur l’autre, c’est assez fluctuant.”