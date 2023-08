Canicule: cinq jardins remarquables dans les Alpes-Maritimes et le Var pour se mettre au frais

Les jardins du château de la Napoule

Le château de la Napoule a une histoire riche en péripéties. Si le plateau fut découvert il y a 2.000 ans par les Romains, le château de la Napoule n’y a été construit qu’à la période médiévale par la famille Villeneuve sur les vestiges romains et sarrasins. Puis il fut détruit, puis reconstruit, puis redétruit, acheté par un parfumeur grassois en 1876, puis par un maître verrier en 1900, et, finalement, par un couple américain amoureux des arts, les Clews. Henry Clews se consacre alors à la restauration de l’édifice en piteux état, ainsi qu’au choix des œuvres artistiques qu’il contient, et Marie, son épouse, dessine les jardins. Ils abritent maintenant les sculptures de Henry et divers projets artistiques internationaux, dans une succession de styles vénitiens, mauresques, romains, anglais... à découvrir sur quatre hectares de terrain.

> 453, avenue Henry Clews, à Mandelieu. Ouvert tous les jours, de 10h à 18h. Tarifs: 4 euros pour les jardins, 7 euros pour la visite guidée du château et des jardins, gratuit pour les moins de 8 ans. Rens. www.lnaf.org

Cinq jardins remarquables dans les Alpes-Maritimes et le Var pour se mettre au frais Photo Florent Bardos.

Le jardin Serre de la Madone à Menton

Paris, 1871. Lawrence Johnston naît de parents américains, qui lui découvrent rapidement une appétence pour la nature et plus particulièrement la botanique. Engagé dans la marine de sa Majesté britannique durant la guerre des Boers, il s’émerveille pour la richesse de la flore sud-africaine, avant d’être blessé pendant la Première Guerre mondiale. Il se rend alors compte des limites du climat anglais quant à l’introduction de plantes exotiques et décide de s’installer sur la Côte d’Azur, à Menton. Là, Lawrence Johnston donne libre cours à son génie botanique sur un terrain de six hectares. Aux oliviers, figuiers, pêchers et vignes, se mêlent chênes tropicaux de l’Himalaya, Podocarpus, Magnolias Delavayi du Yunnan, et autres espèces aussi méconnues que magnifiques.

> 74, route du Val de Gorbio à Menton. Ouvert tous les jours, sauf lundi, de 10h à 18h. Tarifs: 10 euros, réduit 8 euros.

Le jardin du Domaine du Rayol

Sur vingt hectares, le Domaine du Rayol rassemble un véritable échantillonnage de paysages du monde: onze espaces pour onze régions de la planète, réunis en un seul jardin, le Jardin des Méditerranées.

Des Canaries à l’Asie subtropicale en passant par l’Amérique aride ou le Chili, on fait un tour du monde botanique en une (grosse) balade.

Le concept, créé par le paysagiste contemporain Gilles Clément, est le suivant: rassembler en un même endroit la flore de régions du monde au climat méditerranéen.

> Avenue Jacques Chirac, au Rayol-Canadel-sur-Mer. Ouvert tous les jours, de 9h30à 19h30. Tarifs: 14 euros, réduit 10 euros, gratuit pour les moins de 6 ans. Rens. www.domainedurayol.org

Les jardins de la villa Rothschild

En 1905, Béatrice De Rothschild, fille du banquier parisien, hérite de l’immense fortune de son père. Elle décide de construire, au cap Ferrat, sa villa de rêve. Après de longs travaux, elle s’y installe et aménage les jardins français. Pour ce faire, ses employés, cachés derrière de gigantesques morceaux de carton découpés, devaient se placer selon son bon vouloir pour imaginer arbres et espaces d’eau.

À sa mort, le paysagiste Louis Marchand est mandaté pour imaginer les neuf jardins thématiques: espagnol, florentin, japonais, mexicain... et restaurer les jardins français.

> 1, avenue phrussi de Rothschild, à Saint-Jean Cap-Ferrat. Ouvert tous les jours, de 10h à 18h. Tarifs: 16 euros, réduit 13 euros, 11 euros pour les 7-25 ans, gratuit pour les moins de 7 ans.

La jardins de la villa Fort France

Construite par Lady Fortescue en 1930, la villa Fort France et ses jardins l’ont accueillie pour l’écriture de son best-seller "Perfume From Provence". Depuis, le jardin n’a cessé de s’améliorer, mais ce seul nom suffit à évoquer la douce odeur qui vient chatouiller les narines lorsque l’on se balade dans ce magnifique parc fleuri.

> 237, avenue Antoine de Saint Exupery, à Grasse. Visites uniquement sur réservation en avril, mai, juin, octobre et novembre. Tarif: 12 euros. Rens. 04.93.36.04.94.