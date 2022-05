"Camina Mangia": des randonnées dans le Mentonnais pour découvrir le terroir et le patrimoine des communes

Découverte du patrimoine, dégustation de produits locaux, petite randonnée… Voilà le programme des Camina Mangia. Inventé par Orgaya, une agence de voyages à pied, ce concept s’inspire des randonnées gourmandes organisées dans le Piémont et la Ligurie. "Là-bas, cela s’appelle les Mangialonga et elles rassemblent plus de 2.500 personnes, développe Sébastien Yago, accompagnateur de montagne depuis trente ans et un des fondateurs d’Orgaya. Et moi et mes collègues, on s’est dit qu’on pouvait faire pareil dans les Alpes-Maritimes, afin de faire connaître les petits villages et producteurs locaux."

Ainsi, Orgaya organise sa première Camina Mangia en 2017, à Gorbio, commune où est également installée l’agence. Le succès est immédiat, l’événement rassemblant environ 400 personnes.

Des randonnées de neuf kilomètres

Par la suite, une deuxième est réalisée à Gorbio, puis une à Sainte-Agnès et une suivante à Castellar. Cette année, ce sont deux randonnées qui sont prévues, à des dates et lieux différents: le 22 mai à Roquebrune-Cap-Martin et le 5 juin à Menton. "Elles seront nos cinquième et sixième éditions, souligne Sébastien Yago. N’ayant pas pu être organisées en 2020 et 2021, à cause de la pandémie, nous les avons décalées à cette année."

Sur chaque événement, une quinzaine de stands permettront de déguster des spécialités locales. Les participants seront équipés d’un kit comprenant un road-book et un gobelet réutilisable, "puis partiront en balade toute la journée, par groupes de douze maximum et au rythme qu’ils souhaitent."

À Roquebrune, la randonnée commencera à la place des Deux-Frères, dans le Vieux-Roquebrune. Après une escapade dans le vieux Château, les participants s’arrêteront au Col de la Coupière pour une "pan-bagnat party", avant de redescendre par des petits sentiers vers la vieille ville. Soit une boucle de près de neuf kilomètres, avec 350mètres de dénivelé.

À Menton, la Camina Mangia fera également neuf kilomètres, avec 250mètres de dénivelé. Elle démarrera sur l’esplanade Palmero, puis passera dans la Vieille-Ville et le quartier de Garavan. Sont prévus une dégustation à la Maison du Citron, un barbecue dans le Parc du Pian et la découverte des jardins de l’association Terres en partage et du restaurant Mirazur. "Nous irons dans le potager du Chef, où il y a ses produits, précise Sébastien Yago. Les personnes pourront y déguster des petits gâteaux et une boisson fraîche aromatisée aux plantes du potager."

"Nos Camina Mangia ont du succès"

Contrairement aux éditions précédentes, les randonnées gourmandes de 2022 sont soutenues par la Communauté de la Riviera française (Carf), dans le cadre du projet Pays aimables, du programme de coopération territoriale transfrontalière INTERREG V-A France Italie ALCOTRA. "C’est que nos Camina Mangia ont du succès, elles plaisent énormément aux familles. C’est donc remonté jusqu’aux oreilles des collectivités locales." À tel point que l’agence a déjà des commandes pour 2023, pour les communes de La Turbie et de Villeneuve-Loubet. "Pour l’instant, on reste dans le Mentonnais, mais on aimerait déployer cela plus loin, comme à Tourrettes-sur-Loup. C’est un territoire qui s’y prêterait bien", confie l’accompagnateur de montagne.

En attendant, il est déjà possible de s’inscrire aux randonnées prévues à Roquebrune-Cap-Martin et Menton. "On espère accueillir au moins 200 personnes sur la première et entre 250 et 300 sur la deuxième."

Pour en savoir plus

Ouvertes depuis trois semaines, les inscriptions peuvent se faire sur le site caminamangia.com ou en appelant directement Sébastien Yago au 06.13.25.01.82.

Le tarif est à vingt euros pour les enfants de six à 14 ans. Pour les adultes il est à 42 euros ou 37 euros s’ils sont en famille ou groupe de plus de sept personnes.