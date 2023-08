"C’est à celui qui a la plus belle, la plus chère. C’est du show off": La jeunesse dorée du Golfe s'exhibe à Juan les Pins

Dimanche soir, Juan-les-Pins. Il est 21h30 et déjà, une centaine de touristes se masse devant le Garden Beach, prêts à dégainer leur smartphone pour filmer.

D’ici quelques minutes, un défilé des voitures les plus luxueuses du monde va commencer. Pas d’organisateur officiel mais une tradition qui s’est installée depuis une dizaine d’années.

Tous les dimanches du mois d’août, les plus riches Saoudiens, Qataris et Koweïtiens en vacances sur la Côte d’Azur se donnent rendez-vous dans la station balnéaire avec les voitures leurs plus belles voitures.

"On ne sait pas vraiment comment ça a commencé. Il n’y a pas de but, à part de se montrer entre communautés. C’est à celui qui a la plus belle, la plus chère. C’est du show off", rigole GE Supercars, un youtubeur mordu d’automobile qui a fait le déplacement pour filmer le spectacle.

Une plaque à 10 millions d’euros

Un moteur ronronne au loin, une Bugatti Chiron blanche arrive. "Là, on est sur des 3,5 millions d’euros." Une Mercedes G63 AMG lui emboîte le pas. Le gros bolide a… six roues! GE sourit: "Dans le désert, chez eux, ça a son utilité mais sur le rond-point de Juan-les-Pins…"

Cette Mercedes G63 AMG a six roues! Dylan Meiffret / Nice Matin.

À force de venir tous les dimanches, le passionné commence à s’y connaître: "C’est le même propriétaire saoudien qui a ces deux voitures. Toutes celles qu’on voit ici ont des plaques arabes: c’est parce qu’ils les font venir exprès… en avion!"

D’ailleurs, parmi les plaques, celle d’une Ferrari affiche trois chiffres: "123". GE explique: "Moins il y a de chiffres, plus la plaque a de la valeur. Celle-ci a été vendue aux enchères pour 10 millions d’euros."

Seulement trois chiffres pour cette plaque d’immatriculation: "123". Et ça vaut cher! Dylan Meiffret / Nice Matin.

La démesure. Alors que Lamborghini et Rolls-Royce continuent d’arriver, autour, c’est l’émulsion. "On vient de Dubai. Le show de voitures à Juan-les-Pins, c’est connu! On est venues exprès", confie une touriste avec ses copines. Comme elles, des femmes originaires des Émirats entrent et sortent des magasins de vêtements, sur leur 31. Sarah, vendeuse dans la boutique vient d’en accueillir quatre: "Les femmes de la communauté sont aussi de sortie. C’est comme du speed dating: c’est le rendez-vous pour se rencontrer, flirter et qui sait, se marier une fois de retour au pays…"

Jeunesse dorée

Juste à côté, Yaya, le patron du Sweet café est en plein rush: "Pour nous, c’est super. Ils réservent des tables, ils ne boivent pas d’alcool mais plutôt des cafés crème et ils dégustent des desserts..."

Le Youtubeur GE Supercars en a profité pour tourner une nouvelle vidéo en décryptant tous les bolides. Dylan Meiffret / Nice Matin.

Dans ce bling-bling, tout le monde a l’air d’y trouver son compte. Sauf, peut-être, les quelques automobilistes qui n’étaient pas au courant et qui se retrouvent bloqués entre deux Lambo’, le temps que des voituriers, surgissant presque de nulle part, montent à bord avec quelques billets en main. Et ça recommence dimanche soir prochain!