Bien-être: 3 astuces pour prendre soin de son corps à l’arrivée de l’automne

1. Bien-manger: revitaliser l’organisme avec des produits de saison En médecine chinoise, l’automne est une période associée principalement aux poumons et au gros intestin. Des organes qui vont apporter une immunité au corps et qui doivent donc être boostés dès maintenant. Apportez-leur un maximum de fibres, de végétaux et de légumineuses. Optez pour des légumes de saison bio: artichaut, poireau, betterave, épinard, brocoli, carotte, céleri, chou blanc et chou de Bruxelles. Côté fruits de saison bio: bananes, kiwis et pommes seront vos meilleurs alliés pour faire le plein de vitamines.

Préparez-vous un jus détox à base de carottes, de pommes et de jus de citron et n’oubliez pas d’emmener avec vous quelques amandes, noisettes ou noix, riches en magnésium et antioxydant naturel. Pensez à bien vous hydrater avec 1,5L d'eau par jour. Quelques plantes aideront l'organisme à drainer et évacuer les déchets comme le romarin, le bouleau, le chardon-marie, le pissenlit et le tilleul par exemple.

2.Cosmétologie: chouchoutez-vous! Lorsque les températures chutent, l'hydratation est le maître mot pour éviter les tiraillements, les rougeurs ou encore les gerçures. La détox de la peau est également très bénéfique: elle va la débarrasser des toxines accumulées pendant l’été. Votre peau sera alors plus réceptive aux soins que vous lui apporterez au quotidien. Au moins une fois par semaine, faites un gommage doux avant de poursuivre avec un masque à base d’argile verte, rouge, violette ou blanche, selon votre type de peau. Hydratez et nourrissez votre visage matin et soir, sans oublier le contour des yeux.

Pensez à vos jolies mimines! Un soin des mains à base de propolis réduira les rougeurs et limitera par la même occasion l’apparition des taches brunes. N’oubliez pas de garder près de vous un baume à lèvres: au calendula, au beurre de karité ou au miel de Manuka, il apporte confort et nutrition. 3.Naturopathie: rechargez-vous en minéraux et en vitamines Certains compléments alimentaires vous aideront à renforcer votre organisme pour attaquer l'hiver en pleine forme. La vitamine C sera le pilier de l'immunité, tandis que la vitamine D aura un effet positif sur votre vitalité. Le fer sera le roi de l'anti-fatigue et le magnésium vous aidera à lutter contre les petites baisses de régime. Quelques gouttes de propolis et de pépins de pamplemousse contribueront à favoriser la résistance de l’organisme. L’acérolas est conseillé pour réduire les fatigues passagères et apporter du tonus tout au long de la journée. Cette petite cerise d’Amérique du Sud est la championne toute catégorie pour un apport complémentaire en vitamine C naturelle! Une cure de guarana d’Amazonie, de gelée royale et ginseng vous donneront des vertus énergisantes. Enfin, le zinc est l'arme secrète des sportifs! Si vous programmez des vacances au ski ou que vous êtes physiquement actif, vous devez penser à une supplémentation de ce précieux oligo-élément qui vous donnera un regain d'énergie et vous protégera des infections hivernales.