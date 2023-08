Avant leur lecture au Rouret, on a rencontré les comédiens Gwendoline Hamon et Dominique Pinon, deux amoureux des livres

Depuis plusieurs années, Dominique Pinon, figure emblématique du cinéma de Jean-Pierre Jeunet et comédien de théâtre moliérisé, partage l’écran avec la flamboyante Gwendoline Hamon, alias Cassandre dans la série du même nom. Alors qu’elle se prépare aux répétitions de la pièce "Joyeuse Pâques" qu’elle jouera prochainement pour la télévision, elle accueille chez elle, à Opio, dans sa maison de famille, son ami Dominique Pinon. Ensemble, ils donneront ce soir, au Rouret, dans le cadre du Festival des mots, une lecture d’un texte de Stefan Zweig "Vingt-quatre heures dans la vie d’une femme", qui évoque un scandale dans une pension de famille de la Côte d’Azur. Rencontre sous le figuier.

Même quand vous ne tournez pas, vous vous retrouvez! Vous ne vous quittez donc plus?

Gwendoline Hamon: On travaille ensemble depuis plusieurs années, et on s’entend très bien. L’année dernière, j’étais venue dans le cadre du Festival des mots à Valberg, où j’avais lu "Le voyage de Gulliver". J’ai dit que j’aimerais le refaire, mais plus près de chez moi. Alors, quand il m’a dit qu’il y avait une possibilité au Rouret, j’ai proposé la participation de mon ami Dominique Pinon, qui fait ça beaucoup plus souvent que moi.

Dominique Pinon: Et moi j’avais envie de connaître cette maison, dont Gwendoline me parle depuis tout ce temps. Pour concilier travail et plaisir.

Quelle place a eu la lecture dans votre parcours?

DP: Primordiale. Quand j’étais petit, j’ai appris à lire très vite. Et je n’ai connu ma grand-mère paternelle qu’alitée, car elle était malade. Or mes premiers plaisirs de lecture, ça a été de lui lire des livres. Je pense que c’est ça qui m’a donné le goût des lettres, et plus tard du théâtre.

Que vous procurent ces lectures?

DP: Il n’y a pas la pression de l’apprentissage du texte. Et j’adore communiquer le plaisir de la lecture au public. Ça fait maintenant quelques années que je fais cela, et j’enregistre également des œuvres en livre audio.

GH: Le public lit de moins en moins. C’était déjà compliqué avant pour les ados, mais maintenant avec les smartphones et les écrans, ça l’est encore plus. Moi la première, même si je suis d’une autre génération, je me suis vraiment mise à lire à vingt ans. Je me suis remise à lire avec un Mary Higgins Clark, et avec "Le jour d’échec" de Stefan Zweig. Les gens ne prennent plus ce temps, alors que c’est la plus grande des libertés. Avec un petit bouquin qu’on peut emporter n’importe où, on peut voyager.

C’est pour cette raison que vous avez choisi Zweig?

GH: Oui. C’est une écriture très moderne, même si ça a été écrit il y a plus de 100 ans. Et bien que Zweig fût Autrichien, le personnage principal est français.

DP: Et puis ça tombe bien, ça se passe dans la région, puisque c’est à Monte-Carlo.

- "Vingt-quatre heures dans la vie d’une femme" de Stefan Zweig, lu par Gwendoline Hamon et Dominique Pinon, ce soir à 21h, sur le parvis du théâtre au Rouret. Gratuit.

- "Joyeuses Pâques" de Jean Poiret, avec Gwendoline Hamon et Nicolas Briançon. Le 5 septembre à 21h10 sur France 2.

Photos Patrice Lapoirie.

La maison azuréenne de Jean Anouilh C’est dans la maison de son grand-père que Gwendoline Hamon aime recevoir ses amis. Sa , comme elle dit affectueusement. Il se trouve que l’aïeul de cette grande généreuse qui a grandi en Afrique, était un auteur dramatique bien connu : Jean Anouilh. À l’évocation de ces souvenirs, on imagine sans peine la mémoire des murs de cette ferme tricentenaire. "Il a écrit ici, forcément. Il y a encore le bureau sur lequel il travaillait. Et tout le monde le dit: cette maison a une âme." Pour une comédienne, avoir un grand-père si connu, c’est un peu quitte ou double. Et si elle ne renie pas son héritage culturel, elle avoue avoir été heureuse de ne pas porter le même nom lorsqu’elle a débuté: "Ça a pesé lourd sur mes épaules quand j’étais jeune, parce que j’ai eu un sentiment d’imposture très prégnant. Ça passe un peu avec le temps, grâce à mon âge et parce que j’ai un peu de succès. Aujourd’hui, ça va."