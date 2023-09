Au salon de la piscine de Nice, des solutions pour un bassin plus vert

"La demande est toujours aussi forte mais il est vrai qu’elle a un peu changé ces dernières années. Les clients veulent encore des piscines mais se soucient davantage de l’aspect écologique." Le constat, dressé par Laurent Derriennic, directeur commercial de Diffazur, constructeur de piscine depuis 1974, est partagé par l’ensemble des professionnels exposant actuellement au salon piscine, spa et jardin au MIN d’Azur à Nice.

La 12e édition de l’événement se poursuit jusqu’à ce lundi 11 mais déjà son organisateur, Franck Sicard, constate une belle affluence. "Nous allons dépasser les 12000 visiteurs. Il faut dire que l’emplacement est pratique: près de l’autoroute, entrée et parking gratuits. Les visiteurs arrivent de toute la région Provence Alpes-Côte d’Azur pour le salon. Après cet été encore très chaud, ils anticipent et se renseignent pour être équipés d’ici le printemps prochain. Ou alors nous recevons ceux qui ont déjà la piscine mais qui viennent pour compléter les aménagements extérieurs."

Moins de consommation d’eau

Les pergolas bio-climatiques sont très demandés pour profiter de l’extérieur sans être accablé par la chaleur. (Photo Frantz Bouton) Frantz Bouton / Nice Matin.

A ce titre, l’équipe de MVA, entreprise antiboise spécialisée dans la pergola bioclimatique, multiplie les prises de contact avec les clients. "Nos produits, de la marque Renson, sont conçus pour durer dans le temps et offrir un confort optimal, résume la directrice commerciale Hélène Barbier. Nous proposons des gammes très larges avec une multitude d’options. Nous les concevons comme des espaces de vie extérieurs, pas de simples abris. Nos pergolas sont étudiées pour apporter ombre et fraîcheur mais aussi lumière, musique selon les besoins."

Diffazur, le constructeur de piscine de Saint-Laurent-du-Var et son demi-siècle d’expérience le constate par la voix de Laurent Derriennic: "Les clients ont conscience du réchauffement climatique et veulent de plus en plus des piscines automatisées, faciles d’entretien et moins gourmandes en eau."

Justement, Alexis Philandrianos a conçu un produit avec cet objectif. Basé à Mouans-Sartoux, cet ingénieur de formation a créé sa société Miarel et commercialise depuis mai un système permettant de filtrer l’eau en circuit fermé. "Basiquement, sur une piscine, l’eau passe par un filtre à sable et lorsque vous faites l’entretien, une partie se retrouve rejetée. J’ai inventé un système qui permet de récupérer toute l’eau, en la faisant transiter par une cuve de décantation. Ceux qui sont un peu bricoleurs peuvent tout à fait l’installer eux-mêmes." Et côté tarif, l’équipement coûte entre 710 et 990 euros (sans l’installation).

Salon piscine, spa et jardin, jusqu’au lundi 11 septembre. Au MIN d’Azur à Nice, entrée libre. De 10h à 19h (18h lundi). Rens. salondelapiscine.com