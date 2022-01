Assurance auto: quelle formule choisir selon mon profil?

Je suis un conducteur senior

Conducteurs expérimentés, vous devez prendre en compte le fait que votre passage à la retraite risque de bouleverser vos habitudes de conduite. Si les trajets domicile-travail ne sont plus de mise, vous aurez peut-être envie de profiter de votre temps libre pour voyager. Il faut donc adapter votre assurance auto en fonction de l'usage que vous en faites. Si vous aviez au préalable une assurance auto tous risques, vous pouvez opter pour une assurance auto au tiers qui est la solution idéale si vous faites moins de kilomètres. Cette formule est aussi plus abordable. Par la suite, vous pouvez choisir les options qui vous seront réellement utiles. Si vous faites de très courts trajets, l’assurance au kilomètre est également un bon compromis. Quoi qu’il en soit, vous pouvez faire une simulation d’assurance auto avec AXA pour trouver celle qui vous convient.

Je suis un jeune conducteur

Comme tout automobiliste, le jeune conducteur doit impérativement assurer son véhicule. Pour maîtriser votre budget, il est recommandé de choisir une voiture peu puissante ou d’occasion. Il sera alors peu utile d’opter pour une assurance auto tous risques qui est plutôt conseillée sur des voitures neuves. Une assurance auto au tiers vous fera bénéficier d'une couverture optimale sans mettre en péril votre budget. Si cette formule représente le premier niveau de couverture d’une assurance auto et inclut uniquement la garantie responsabilité civile, il est judicieux de prendre la garantie “sécurité du conducteur”. Cette garantie couvre les dommages corporels pour vous et ce, même en cas d’accident dont vous êtes responsable. Enfin, si vous avez passé votre permis en conduite accompagnée ou si vous étiez désigné comme conducteur sur le véhicule de vos parents, vous pourrez bénéficier d’un tarif plus avantageux.