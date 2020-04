Archéologie: trois idées cool à tester chez vous

S’il y a une chose qui est à peu près sûre en ce moment, c’est que, coronavirus ou pas, les trésors archéologiques ne vont pas s’envoler. Alors en attendant de pouvoir à nouveau mettre le nez dehors, on découvre des activités sympas à faire depuis son canapé, pour en prendre plein les mirettes. Et se prendre un peu pour l’intrépide Indiana Jones ou l’aventurière Sydney Fox.

1. Visiter la "vraie" grotte de Lascaux

Tant qu’à être confinés, pourquoi ne pas descendre dans les profondeurs de la terre et remonter le temps ? Nous voici il y a dix-neuf mille ans, dans le bassin de la Vézère.

Depuis longtemps, l’expérience concrète de Lascaux n’est plus possible qu’en fac-similé : le site étant interdit, protégé. La visite virtuelle prend alors tout son sens, même si l’ardeur de la caméra qui avance dans la grotte fait un peu tourner la tête. Face à l’écran, le visiteur peut (heureusement) ralentir, zoomer pour contempler les dessins parfois monumentaux, le bestiaire et autres créatures magiques... Impressionnant.

archeologie.culture.fr/lascaux/fr/visiter-grotte-lascaux

2. Se faire pote avec la statue Livie

On vous prévient d’emblée : cette idée plutôt addictive risque de beaucoup amuser les enfants (et aussi les grands).

Dans le cadre de l’exposition Pompéi, le Grand Palais propose de faire apparaître chez soi, en réalité augmentée, une célèbre sculpture romaine restaurée. On la met n’importe où chez soi. Près du frigo, devant le canapé. On peut aussi la trimballer dans sa chambre. Et une fois que la demoiselle aura fait le tour du propriétaire, on s’intéressera à son histoire.

Célèbre statue antique retrouvée dans la Villa des Mystères, Livie a perdu ses couleurs avec le temps. Mais, grâce au travail des chercheurs et des ingénieurs, elle est aujourd’hui toute pimpante et offre une belle porte d’entrée sur les splendeurs archéologiques et reconstitutions de la cité mythique de Pompéi, à vivre depuis chez vous, sur le site du Grand Palais.

www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous

3. Gratter la terre grâce à l’INRAP

L’Institut national de recherches archéologiques préventives qui participe à l’opération #CultureChezNous, lancée par le ministère de la Culture, propose une foultitude de contenus divertissants, scientifiques et ludiques. Avec ses reportages, ses podcasts et sa carte Archéozoom (sur laquelle on pense à zieuter quels sites sont fouillés près de chez soi), l’INRAP vous emmène au cœur de ses chantiers de fouilles les plus récents : la tombe de la Dame de Vix, un atelier de potiers au Moyen Âge à Sevrey, une sépulture étrusque et un temple dédié au dieu Mithra en Corse... Et une fois qu’on a bien tout potassé, des quiz pour tout niveau sur le Néolithique, l’Antiquité ou le Moyen Âge permettent de se tester.

www.inrap.fr