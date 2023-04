Après une première édition réussie en 2017, la Fête de la danse revient (enfin) en 2023

Après une annulation, de faux espoirs et une pandémie plus tard, la Fête de la danse, en 2023, peut y croire. Et faire revivre cette année la magie d’une soirée unique vécue en 2017 par plusieurs milliers de personnes et jamais réitérée.

"Nous attendions depuis longtemps la possibilité de renouveler cette aventure qui a laissé de merveilleux souvenirs. Il est assez rare, quand on pense un projet, le jour de la première, que l’on obtienne vraiment ce qu’on a imaginé. Souvent c’est un peu en dessous de ce qu’on avait rêvé. La première Fête de la danse a été le contraire", a rappelé Jean-Christophe Maillot, chorégraphe directeur des Ballets de Monte-Carlo, instigateur du rendez-vous.

Ce vendredi matin, avec encore les papillons dans le ventre de cette première en 2017, il était heureux d’annoncer officiellement le programme de la deuxième édition.

"Offrir à tous la possibilité de danser"

Une deuxième édition qui conservera son esprit initial: celui d’une célébration de la danse, dans toute sa diversité, toute son originalité. Et plus particulièrement la pratique de danse comme le rappelle l’orthographe du titre: F(ê)aites de la danse! Les participants à cette grande soirée populaire et gratuite ne doivent pas venir dans l’idée de regarder un spectacle, l’injonction sera de danser !

En accompagnant les 250 artistes attendus à Monte-Carlo. "Ils sont tous au service du public présent. Le but est que tout le monde danse, en offrant un cadre confortable, rassurant, agréable pour que toute personne, quelle qu’elle soit, puisse avoir un rapport à son corps et à la possibilité de danser. Le seul objectif est de provoquer au travers des artistes que nous avons invités, l’envie de faire comme eux, rappelle Jean-Christophe Maillot. Nous serons dans une proximité très grande, les gens seront les uns à côté des autres, pas dans la dimension de l’artiste sur scène qui domine et impose sa vision des choses."

Du samedi soir au dimanche midi

En pratique, le rendez-vous conserve la logistique de la première édition. Une unité de lieu: la place du Casino. Une unité de temps : le samedi 8 juillet de 18 heures au petit matin. Avec une extension pour les plus courageux le dimanche jusqu’à midi "pour se remettre en forme avant d’aller se coucher", glisse Jean-Christophe Maillot.

"Lors de la première édition, nous nous étions retrouvés un peu perdus à 6 heures du matin, c’était dommage que la chose s’arrête. Alors nous avons imaginé une matinée détox, yoga, dans un esprit familial, où l’on pourra amener les enfants."

Le programme est lancé, les participants à l’édition 2017 déjà conquis pour raviver le souvenir de cette soirée unique. Les curieux nombreux. Pour la compagnie des Ballets de Monte-Carlo, le défi est osé. "Je tremble un peu, confie Jean-Christophe Maillot. On a toujours peur quand quelque chose a si bien marché la première fois. Cette année, nous avons tout fait pour que ce soit juste un peu mieux. Ensuite cette manifestation sera ce que le public en fait. Alors je n’ai qu’un conseil : venez en nombre, c’est gratuit."

Goran Bregovic, tarentelle, claquettes, tango et pole dance… entre autres Pour danser toute la nuit, il faudra commencer par bien s’échauffer. La soirée démarrera donc à 18 heures par une barre géante. Dans le jargon, c’est la pratique des danseurs pour éveiller leur corps. Plusieurs milliers de personnes pourront conjointement se mettre en jambes en plein air, place du Casino, pour entamer piano, la soirée. "Le feu dès 19 heures" De quoi tenir le choc du premier artiste attendu sur scène : Goran Bregovic. Le musicien bosniaque n’a pas son pareil pour enflammer un public. Jean-Christophe Maillot promet « qu’il y aura le feu » dès 19 heures place du Casino, pour une heure de Bregovic plein balle. À l’intérieur de la Salle Garnier, un petit groupe aura pris un peu d’avance : les trente couples engagés dans un marathon de la danse, dès midi et pour douze heures. En 2017, le marathon ne durait que six heures et tous les participants l’avaient fini. Alors l’équipe des Ballets à doubler la dose: "Le but est que quelqu’un s’écroule, plaisante Jean-Christophe Maillot. On ne va pas chercher l’incident, mais il faut un peu de suspens". Pour trouver de l’inspiration, les pratiques ne seront pas en reste au cœur de Monte-Carlo avec des performances attendues de flamenco des Vivancos, les danses urbaines de la troupe d’Hervé Koubi. Ou le pas de deux, en pole dance, envisagé par Marion Crampe & Santeri. "Toute forme artistique, quelle qu’elle soit, a de l’intérêt quand elle est faite avec de la qualité." Du plus feutré, du plus fou, il y en aura pour tous les goûts: danses de salon, country, tango, jazz, claquettes, danse africaine, tahitienne, hip hop ou boogie-woogie… Les artistes partageront avec le public pour distiller leur savoir et pratiquer à l’unisson. Jusqu’à une batucada brésilienne qui promet de donner la fièvre à Monte-Carlo. Une reprise de Core Meu Juste le temps pour la compagnie des Ballets de Monte-Carlo, à minuit, d’investir la scène centrale. Pour danser la pièce la plus festive et joyeuse de leur répertoire, Core Meu. Un ballet au son de l’entêtante tarentelle d’Antonio Castrignano. Cette pièce, la compagnie l’a jouée pour la première en 2017, lors de la première Fête de la danse. "On refait la même, explique Jean-Christophe Maillot. Castrignano a fait tellement de bien à tout le monde, je n’ai pas le droit de ne pas le refaire". Et le public pourra entrer dans la danse, dans les pas des artistes pour une flashmob clôturant le ballet. Il est déjà possible de répéter les pas et les gestes via une vidéo tuto postée sur le site des Ballets. La foule pourra ensuite pleinement investir la place du Casino, transformée en immense dancefloor alimenté en tubes par la DJ Agathe Mougin jusqu’à deux heures du matin. Les noceurs décaleront ensuite, sur les terrasses du Casino, où l’on pourra prolonger la fête grâce à 3.000 casques connectés pour danser sans bruit jusqu’au petit matin. Le lever de soleil donnera alors le top départ à une grande séance de yoga, ouvrant un moment de detox et détente. Le temps d’un brunch et d’un peu de danse cubaine jusqu’à midi, l’heure de rejoindre son lit.

Échauffement à la barre pour tous, dès 18 heures, le 8 juillet prochain. archives Cyril Dodergny.

Si les équipes de la compagnie des Ballets de Monte-Carlo sont à la manœuvre de cette soirée, c’est la Société des Bains de Mer qui reçoit cette Fête de la danse, à domicile. En l’occurrence sur son site le plus prestigieux : la place du Casino. Une première pour le président-délégué, Stéphane Valeri enthousiaste face au projet "un peu fou de faire danser les Monégasques et les visiteurs à l’unisson le temps d’une soirée" mais qui estime que "c’est ça aussi Monaco, un pays capable de produire des fêtes populaires".

Montage dès le 1er juillet

Un tel barnum ne se fait pas un jour et les équipes prendront possession des lieux dès le 1er juillet. Avec la particularité que, depuis la première édition, la place du Casino a fait peau neuve en 2020. Plus de camembert en son cœur, plus de dénivelé.

"Cela va nous permettre de créer le plus beau dancefloor du monde à ciel ouvert, c’est l’objectif que nous nous sommes fixé", promet Stéphane Valeri, soulignant que 200 collaborateurs de SBM seront mobilisés sur le projet. Une scène centrale au cœur de la place, une seconde face aux jardins des Boulingrins seront érigées.

Comme en 2017, les terrasses du Casino, à l’arrière de la Salle Garnier, deviendront une guinguette éphémère où se restaurer toute la nuit. archives Cyril Dodergny.

Les palmiers et les réverbères, tous rétractables, seront retirés pour gagner des mètres carrés. La Salle Garnier, l’Atrium, la Salle Empire et le Bar américain seront eux également mobilisés pour héberger des moments festifs.

"Des prix attractifs pour manger et boire"

En bonne maîtresse de maison, la SBM aura aussi en charge de nourrir et désaltérer les participants. Un défi digne d’un méga festival si plus de 10.000 personnes débarquent. "Je me souviens de la première édition, où j’étais venu en spectateur, il y avait un peu d’attente, c’était compliqué de trouver où boire et manger. On fera mieux", promet le président Valeri, expliquant que le buffet sera déroulé sur les terrasses du Casino sous la houlette du chef Philippe Joannès.

Et sera la seule zone payante de cette grande fête en accès libre. "Les prix seront très attractifs, nous ne sommes pas là pour faire du business mais pour soutenir cette fête populaire." Les équipes en cuisine tablent sur 30.000 pièces à préparer: wrap, salades, croque-monsieur, socca, pissaladière, burgers, hot-dog, glaces "avec la qualité SBM et des prix n’excédant pas 8 euros".

Pour boire un coup, il faut compter 7 euros le verre.