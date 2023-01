APPEL AUX LECTEURS. Parlez-nous de vos résolutions ou intentions 2023

Et puis c'est aussi une manière d’orienter son année et de se fixer des objectifs pour être épanoui et plus heureux. Comme donner plus de temps à ses proches, ne pas repousser les tâches du lendemain, pratiquer du sport régulièrement, arrêter de fumer, manger sainement, méditer, lire plus de livres, aller au théâtre plus souvent, voyager...

Et vous, avez-vous de bonnes intentions pour l'année à venir? Êtes-vous prêt à les tenir? Et si ce n'est pas votre truc mais que l’envie vous prend, il n’est pas trop tard et peut être que les témoignages de nos abonnés vous inspireront.



