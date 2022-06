André Manoukian, feu d'artifice, hip hop... Ce qui vous attend cet été à Roquebrune-Cap-Martin

Et aussi...

Théâtre et danse au château

L’association Châtelains&Saltimbanques proposera encore cette année quelques dates. La première aura lieu le 21 juillet avec Superstichieuse par la compagnie Wow production.

Neuf soirées sont prévues dans un lieu féerique qui surplombe la Méditerranée avec la Principauté en arrière-plan.

Savoir+

Les 21, 24, 26, 27, 29, 30 et 31 juillet ; et 2 et 3 août. Entrée payante. Début des spectacles à 19h30.





Soirées tennis de table

Les amateurs de tennis de table vont pouvoir se réjouir grâce à la participation active du Stella sport cet été. Le club local organisera des soirées tennis de table avec de nombreux tableaux ouverts à l’espace public Jean-Gioan avec matériel fourni.

Savoir+

Les 20 et 27 juillet; et les 3, 10, 17 et 24 août. De 19h à 22h30 (2,50 euros).