Adé, Lujipeka, Warhaus... Qui sont ces "nouvelles têtes" de la musique à ne pas manquer en août sur la Côte d’Azur ?

Lujipeka, succès vertigineux

Nommé dans la catégorie "révélation de l’année" aux Victoires de la musique 2023, Lujipeka a déjà eu une première vie bien remplie avec le collectif rennais Columbine. En solo, son premier album, "Montagnes russes", lui a permis d’atteindre de jolis sommets, avec un disque d’or à la clé, et un Zénith de Paris en mars dernier.

Entre rap et pop, il sera au Lavandou le 4 août, puis aux Plages électroniques à Cannes, le lendemain. L’artiste de 27 ans y jouera des morceaux contrastés. "Je n’aime pas trop le ton sur ton, le côté paroles tristes sur une mélodie triste. Je sais que j’ai des paroles qui peuvent être mélancoliques, mais j’ai quand même envie de mettre de l’espoir dans tout ça", nous avait-il expliqué il y a quelques mois.

Meryl Photo DR.

Meryl, rap attitude

D’abord, elle a opéré dans l’ombre, en imaginant des toplines (des mélodies vocales, en yaourt) pour Soprano, Niska ou SCH. De quoi donner l’idée à nos confrères de RFI de surnommer Meryl la "tubeuse à gages". En 2020, après avoir longtemps rappé en créole, la Martiniquaise est arrivée sur le devant de la scène hexagonale avec sa mixtape "Jour avant caviar". En avril, elle s’est à nouveau signalée avec l’EP "Ozoror", qui embarque notamment le détonnant "Coca-Mentos". Le 30 août à Nice, pour le Festival Crossover, l’artiste âgée de 27 ans s’alignera le même soir que Tiakola et Zola. L’occasion de montrer que, même si elles sont toujours aussi rares dans le rap français, les femmes peuvent aussi assurer des prestations de haut vol en live.

Adé Photo DR.

Adé, cow-boy solitaire

C’est une tentative en solo réussie. Adé (version raccourcie d’Adélaïde Chabannes de Balsac), on l’avait découverte et appréciée dans Therapie Taxi, avec leur pop crue et joyeusement dépressive.

Après la fin du groupe en 2021, la Parisienne de 28 ans a sorti "Et alors?", un premier album pour elle toute seule l’année dernière, porté par le single du même nom. Toujours pop, toujours ce parler franc, mais un rien d’esprit country et de mélancolie en plus. Moins de provoc, clairement.

Comme beaucoup d’autres, Adé enchaîne les concerts cet été et passera, chez nous, par le Mas des Escaravatiers, à Puget-sur-Argens, le 31 août.

Pour l’avoir vue sur scène – à Nantes en janvier dernier, au hasard d’une escapade, dans une salle archi comble avec un public particulièrement réceptif – on peut assurer que le moment est bon, dansant et joyeux, avec même une surprise folk bienvenue qu’on espère entendre à nouveau.

Warhaus Photo DR.

Warhaus, échappée folk

Avec le groupe Balthazar, Maarten Devoldere a arpenté des centaines de scènes dans le monde. Son aventure solo, sous le pseudo Warhaus, a commencé en 2016 avec un premier album, "We Fucked A Flame Into Being".

Un deuxième a suivi un an plus tard, puis il a fallu attendre 2022 pour un troisième opus, "Ha Ha Heartbreak". Attendu le 3 août à Plage de rock, le festival gratuit des Prairies de la mer, à Grimaud, Warhaus y présentera sa folk inspirée par Leonard Cohen et Dylan, mais aussi Tom Waits et Serge Gainsbourg.

Bellaire Photo Hello This is Tomasu.

Bellaire, jeune prince de la house

Plébiscité en France et en Angleterre, mais aussi en Amérique du Sud et en Australie, Bellaire, 24 ans, collera parfaitement au décor cannois des Plages électroniques.

Le 4 août, le Picard débarquera avec sa house chaleureuse, un peu dans la lignée de Folamour, programmé l’an dernier à Cannes. Son titre le plus populaire, "Paris City Jazz", a dépassé les 29 millions de streams sur Spotify.