A Roquefort-les-Pins, la Maison Mastrorelli ou le goût des belles choses

Bassin de neige en pierres

Son refuge pour rêveurs, elle l’a déniché dans la campagne de Roquefort-les-Pins. "À la première visite, en 2019, j’ai ressenti de bonnes vibrations." Comme "une sensation de plénitude".

En poussant le portail de la maison d’hôtes, on comprend. Bonnie, adorable berger australien, vient gentiment réclamer un câlin. Les branches d’un olivier millénaire se reflètent sur les vieilles pierres de la demeure qui taquine le ciel. Le soleil enveloppe les volets vert tilleul. Beauté surannée, charme exceptionnel. Au loin, le boulodrome invite déjà à une initiation de pointe. À moins de préférer le farniente sur les beds accueillants, les hamacs et autres chiliennes. Ou quelques brasses dans le bassin de nage. "Sa construction a été toute une aventure. Les pierres de taille proviennent de la carrière de Saint-André-de-la-Roche. Chaque bloc pèse plus de 90 kilos!"