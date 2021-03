A Nice, Paulette & Annette à la brocante: des chineuses de mère en fille !

Parmi les dernières trouvailles amusantes d’Annette et Paulette, on repère, dans le coin dédié aux seventies, d’étranges petites coupelles en plastique, de forme oblongue, destinées à accueillir les sauces de fondues bourguignonnes.

Un cabinet de curiosités

Un peu plus loin, on découvre l’une des créations de Paulette : des miroirs percés et customisés avec des pompons, des boutons anciens qui donnent à ces pièces uniques un exquis côté féminin.

Tout comme cette lampe en raphia, réalisé avec un pied chiné et un abat-jour fait main, avec une délicatesse infinie, par Paulette. Ses bijoux, identifiables sous la marque Saperlipopette et agrémentés de breloques et de chaînettes, témoignent eux aussi de son regard résolument original, voire avant-gardiste.

Mises en scène vintage



Vaisselle, verreries, affiches, fleurs séchées, papillons naturalisés, anciens bocaux de pharmacie revisités avec des figurines vintage, broderies, porte-vinyles, porte-magazines, l’antre alibabesque de Paulette et Annette est un cabinet de curiosités!

Des curiosités que vous pourrez vous offrir pour des prix allant de 5 à 1000 euros.

Vous aurez la possibilité de rencontrer Paulette et Annette sur rendez-vous, en attendant de les recroiser sur des salons ou à l’occasion d’événements organisés par elle... A moins que vous ne la missionniez pour relooker votre intérieur dans un style vintage. Bienvenue dans l’univers en perpétuel mouvement de la brocante, by Paulette et Annette !