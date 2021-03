À Monaco, le mini-golf du Parc Princesse-Antoinette a rouvert ses portes

Ce parcours, dont les 18 obstacles en terre battue s’enchaînent au gré d’une promenade sous les oliviers du parc, permettra de passer un moment ludique et agréable en extérieur, en famille ou entre amis.

Réservation obligatoire

Crise sanitaire oblige, le strict respect des gestes barrière est essentiel: port du masque obligatoire, nombre de joueurs limité à six personnes et départ des parties toutes les 15 minutes.

L’ensemble du matériel (balles et clubs) est désinfecté après chaque utilisation. Attention il vous faudra réserver avant de venir.

Pour cela, rien de plus simple: rendez-vous sur le site de La Boîte de Jeux : www.laboitedejeux.net. Les réservations se font de préférence directement en ligne – pour les personnes n’ayant pas d’accès Internet, il est cependant possible de réserver par téléphone au 06.26.81.68.95.

À noter enfin, possibilité d’ouverture le dimanche en cas de forte demande et d’organisation d’événements privés (contacter La Boîte de Jeux par mail ou téléphone pour connaître les conditions et tarifs).

Véritable "poumon vert" en plein cœur de la Principauté, le Parc Princesse-Antoinette, sous la responsabilité du service Animation de la Ville, est avant tout un jardin d’enfants avec différentes aires de jeux adaptées à tout âge.

En plus d’abriter le golf miniature, il accueille également une mini-ferme avec poules, canards, chèvres et lapins, ainsi qu’un potager, des herbes et des essences méditerranéennes. Un lieu privilégié où les familles prendront plaisir à se retrouver.