9e Monaco Energy Boat Challenge: à la découverte du yachting de demain

S’inscrivant dans la feuille de route 2022 de « Monaco, Capital of Advanced Yachting », aux côtés du SeaIndex, premier calculateur des émissions de CO2 pour les yachts de +24 mètres ou de la Monaco Smart & Sustainable Marina (25-26 septembre), le rendez-vous des solutions innovantes pour favoriser le développement de marinas vertueuses, le Monaco Energy Boat Challenge entend contribuer aux défis énergétiques et environnementaux du XXIe siècle. Et ainsi, apporter des solutions innovantes pour la plaisance, en particulier dans le secteur de la propulsion et des énergies alternatives. Pas moins de 38 équipes, 20 nationalités et plus d’une trentaine d’exposants seront présents avec un objectif commun: imaginer et développer le yachting de demain. Car depuis sa création en 2014, l'événement suscite de plus en plus d’engouement et s’impose comme le rendez-vous international du yachting de demain. Voici 4 bonnes raisons, parmi tant d’autres, de ne manquer cet événement sous aucun prétexte!

1.Pour voir des shows sensationnels

Entre courses de vitesse et d'endurance, épreuves de slalom et de manœuvrabilité, le spectacle promet d’être grandiose ! Avec des pays tels que l’Indonésie, Monaco, la France, la Grèce, l’Italie, le Portugal, les Emirats Arabes Unis, le Pérou, la Chine, et pour la première fois le Canada et l’Inde, pas moins de 16 équipes seront en lice lors de l’Energy Class. Créée en 2018 par le Yacht Club de Monaco qui fournit les coques de catamaran aux équipes, cette classe monotype permet aux jeunes ingénieurs associés aux industriels de concevoir leur cockpit et de sélectionner une solution énergétique sans émission à l’usage afin d’opter pour un système de propulsion le plus performant et le plus endurant, avec pour seule contrainte d’utiliser une quantité d’énergie prédéterminée qui cette année a été doublée pour atteindre 10kWh.