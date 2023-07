5 postures simples pour débuter le yoga

Le yoga c’est quoi ?

Un sport, une discipline, une philosophie ?

De façon simplifiée, le yoga est une pratique qui jongle entre le corps et l'esprit dans l'intention de réguler le Qi, le flux d'énergie vitale. C'est un ancien art de vivre tel qu'il est expliqué dans les textes qui se révèle comme un chemin initiatique qui transcende la discipline physique. Plusieurs sources scientifiques et sportives vous confirmeront que le yoga est sans contredit, la pratique de choix pour vous permettre de trouver l’équilibre parfait entre la force, la souplesse et l’oxygénation du corps. Outre les préjugés, le yoga renforce votre corps et améliore votre souplesse grâce à une respiration bien précise car oui, sans la respiration, il n'y a pas de yoga.

5 postures pour débuter

1- Le Chien tête en bas (downward facing dog)

2- Le Sphinx

3- Le Guerrier 2 (Warrior II)

4- L’Arbre (tree pose)

5- La Posture de l’Enfant (child pose)

Quelques bienfaits

1- Augmenter sa capacité respiratoire en oxygénant son cerveau

2- Brûler les toxines

3- Booster sa concentration et sa mémoire

4- Renforcer son dos

5- Réduire l'anxiété

6- Améliorer l'équilibre

7- Booster la confiance en soi

8- Améliorer le sommeil

9- Ré-harmonise les énergies

10- Aider à la bonne humeur

Mes conseils

Le but principal du yoga est de savoir vivre le moment présent, atténuer les tourments intérieurs et laisser explorer la paix et l’harmonie. Il s'agit d’ÊTRE, d’ÊTRE PRÉSENT. Si tu souhaites débuter le yoga, il te suffit juste de venir sur ton tapis en conscience, ouvert d’esprit et de te laisser inspirer par le flow de la pratique du yoga, sans aucun jugement. Tu t’ouvres un peu plus chaque jour à l’amour pour soi et les autres et à tendre vers la lumière, LA LUZ, celle qui guide ta vie.