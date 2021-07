5 idées de sorties pour changer d’air en restant à Monaco

Pour vos vacances, votre week-end ou durant votre pause déjeuner, voici cinq idées d’endroits qui vont vous faire découvrir ou redécouvrir une autre facette de la Principauté. Les sentiers du Rocher et les jardins Saint-Martin Le Rocher est l’endroit parfait pour une petite balade. Avec sa vue sur la Méditerranée d’un côté, sur Monaco de l’autre et entourée de verdure, c’est un point idyllique du pays. En montant dans ce quartier historique, en plus de pouvoir profiter des venelles de Monaco-Ville et du Palais princier, vous pourrez admirer le paysage que vous propose cette petite prise de hauteur sur toute la Principauté et la grande bleue.

Photo archives Monaco-Matin.

Les chemins et les espaces verts à même la roche donnent un aspect magique à cette partie du Rocher. Quelques minutes de balade à l’ombre des arbres donneront un air de vacances à votre journée. En plus des sentiers et du théâtre du fort Antoine, le Rocher comprend également les jardins Saint-Martin. Avec ses nombreuses statues et sa flore variée qui mélange des plantes originaires de la région et des plantes exotiques, ce jardin paisible et vieux de deux cents ans en contrebas du musée océanographique a des allures de carte postale. Les visiteurs pourront y admirer une statue en bronze du Prince Albert 1er, « Le Prince navigateur ». Jardins Saint-Martin ouverts de 9 h à 18 h. Entrée libre Des animaux de tous les horizons

Photo archives Cyril Dodergny.

Envie d’un safari ou d’une sortie en mer ? Dans le quartier de Fontvieille et sur le Rocher, le Musée océanographique et le jardin animalier vous ouvrent leurs portes. Au total, plus de 200 animaux de tous les horizons sont à retrouver dans la ménagerie et des centaines d’espèces dans les aquariums du Musée océanographique. De quoi faire une plongée sans se mouiller ou une sortie dans la savane. Tarifs jardin animalier : adultes 6 euros, enfants (6-17 ans) 3 euros et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Jardin ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Tarifs musée océanographique : adultes 16 euros, enfants 10 euros ou offre web sur le site du musée à 12.80 euros et 8 euros. Musée ouvert de 9 h 30 à 20 h 00. Pas de jardin exotique… mais un centre botanique !

Photo archives Monaco-Matin.

Fermé pour rénovation jusqu’en 2022, le Jardin exotique et sa grotte manquent aux visiteurs. Pour le "remplacer", le centre botanique accueille toujours le public et gratuitement. Les serres de ce centre réunissent une collection variée de cactus et de plantes grasses qui plaira à n’importe quel amoureux des plantes et donnera des airs d’ailleurs à votre journée. Avec en prime, une magnifique vue sur la mer. Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.

Des visites guidées gratuites peuvent être organisées le samedi de 10 h à 14 h sur réservation au +377.93.15.29.80. Comme un aller simple pour le Japon

Photo archives François Baille.

Réalisé dans la tradition et avec des matériaux provenant directement du Japon, ce jardin promet un voyage express vers le pays du soleil levant. Son bassin de 1 100 m2, ses grosses roches, ses végétaux et son pont traditionnel donnent un aspect zen à ce petit bout d’Orient à Monaco. Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h. Entrée gratuite Prendre de la hauteur ?

Photo archives François Baille.