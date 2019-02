5 bonnes raisons de vous rendre au Salon de l’auto de Monaco à partir du 28 février

À l’origine, le Salon international de l’automobile de Monaco (Siam) était dédié aux nouvelles technologies, aux voitures de prestige et à l’écologie. Il s’élargit aujourd’hui en attirant la majorité des constructeurs automobiles, en s’ouvrant aux voitures anciennes et en insistant sur l’une des composantes de l’ADN de Monaco, le sport automobile.

Sept mille mètres carrés de stands, contre quatre mille en 2018 seront installés sur le port Hercule et répartis en quatre pavillons. Plus de quatre-vingts exposants sont attendus cette année - ils étaient moins de cinquante en 2018 - et seront répartis dans quatre pavillons.

1. Pour découvrir les voitures propres

Le Pavillon "I think Green" sera dédié aux véhicules propres et aux nouvelles énergies. Seront exposés "des véhicules électriques, des prototypes, des voitures autonomes et hybrides", indique Nicolas Hesse, l’organisateur du salon. On pourra y découvrir en avant-première la Lexus UX 250H et la nouvelle Toyota Corolla et admirer la Kyburz eRod, un concept de voiture de sport électrique réalisé par des étudiants de l’Ipag.

2. Pour admirer des modèles d’exception

Dans le pavillon 2, baptisé « Auto Show », on pourra découvrir des hypercars, ainsi que les derniers modèles dans les segments du luxe et du sport, de Ferrari à Aston Martin en passant par Lamborghini. La star du pavillon sera la Jannarelly. Très attendue aussi, la Dallara Stradale GT, première voiture du constructeur italien homologuée pour la route.

3. Pour le goût de la compétition

Le pavillon 3, « Motorsport », réunira les écuries et les équipementiers. Plusieurs nouveautés seront présentées au public comme la Bentley Racing GT3, la Vulcano Titanium ou encore la Tecno Montecarlo hybride, qui habille d’ailleurs l’affiche du 3e Siam.

4. Pour les autos anciennes

Sous l’appellation « Auto Classic Monaco », le pavillon 4 regroupera les modèles de collection. Les passionnés d’automobile seront heureux d’admirer les vénérables belles mécaniques qui ont fait l’Histoire du sport mécanique.

5. Pour les animations

L’autre nouveauté de cette troisième édition réside dans le nombre et la diversité des animations autour des stands. Pêle-mêle, on pourra rencontrer d’anciennes gloires du sport automobile des années 70 et 80 - à l’image du parrain du pavillon Motorsport, Philippe Streiff -, tester un simulateur dernier cri, assister à des démonstrations de décoration de voitures - on appelle ça le wrapping -, regarder ses enfants prendre le volant de Tesla, BMW, Mercedes, Ferrari ou Bentley miniatures et électriques. On pourra encore, et c’est une première, observer de talentueux designers de l’école monégasque Albatech créer une nouvelle hypercar en quatre jours, au travers de dessins et maquettes.

Savoir +

Salon international de l’automobile de Monaco : du jeudi 28 février au dimanche 3 mars, de 10h à 18h, quai Albert-Ier.

Tarif : 15 € ; pass 4 jours : 50 € ; gratuit pour les -10 ans.

Billetterie : Fnac, réseau France Billet (Carrefour, U, Intermarché, Géant…).

Plus d’infos sur : www.salonautomonaco.com