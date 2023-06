5 bonnes raisons de venir au Longines Global Champions Tour - Jumping International de Monte-Carlo

1.Vivre un grand spectacle sportif

Sur le Port Hercule, l'événement organisé dans le cadre du Longines Global Champions Tour of Monaco va ravir les amateurs de spectacles sportifs d'exception. La 18e édition du Longines Global Champions Tour of Monaco – Jumping International de Monte-Carlo s’annonce en effet exceptionnelle ! Pour rendre ces trois jours encore plus intenses, la programmation a été légèrement revue pour permettre au public de vivre un temps fort différent chaque jour.

Si la Longines Pro-Am Cup ouvre le bal dès le jeudi, la GCL constitue le temps fort du vendredi 30 juin. Le lendemain, en clôture du concours, le Longines Global Champions Tour Grand Prix du Prince de Monaco offrira un véritable feu d’artifice aux spectateurs, au sens propre comme au sens figuré ! De quoi rendre l'événement inoubliable aussi bien pour les grands que pour les petits!

2.Côtoyer les meilleurs cavaliers mondiaux

Destination de rêve pour les athlètes, les meilleurs mondiaux seront présents sur la piste du Port Hercule avec la sérieuse intention de succéder à l’Autrichien Max Kühner, vainqueur l’an dernier en selle sur EIC Coriolis des Isles. Parmi eux, les tricolores chercheront à imiter Kevin Staut, seul Français sacré à Monaco en 2012 avec Rêveur de Hurtebise HDC.

Étape historique du circuit Longines Global Champions Tour depuis la première édition, en 2006, le Jumping International de Monte-Carlo est un moment privilégié pour tous les champions sur cette piste atypique où les qualités de pilotage et l’agilité des chevaux sont encore davantage réclamées que sur d’autres événements. Vous l’aurez compris, seuls les meilleurs mondiaux sont invités à cette épreuve prestigieuse!

Chacun des trois jours du concours débutera par les épreuves du CSI 2*, avec certains couples déjà expérimentés et d’autres en devenir, et celles du concours National, formidable opportunité pour les jeunes cavaliers monégasques de pouvoir évoluer sur la même piste que leurs idoles. De jeunes pousses drivés par Philippe Rozier, médaillé d’or par équipes de Rio, qui démontrent chaque jour leur envie de se dépasser et qui donnent leur maximum pour réussir. Le LGCT - Jumping International de Monte-Carlo est donc forcément inspirant pour eux, puisqu'il leur permet de concourir sur leur sol, monter aux côtés des maîtres de la discipline et de se nourrir de l’expérience de ces champions.

3.Découvrir une épreuve qui associe amateur et professionnel dans un but caritatif

Neuvième étape du prestigieux Longines Global Champions Tour, cette édition sera marquée par une soirée exceptionnelle avec l’épreuve Longines Pro-Am Cup. L’épreuve, qui animera la soirée du jeudi 29 juin, réunit au sein d’une même équipe, un amateur confirmé et une star internationale. Chacun des binômes défend les couleurs d’un sponsor et s’engage sur un parcours relais spécialement conçu pour permettre aux deux cavaliers de s’exprimer et d’assurer un beau spectacle.

L’épreuve vient servir une noble cause puisqu’elle est organisée au profit de l’AMADE (Association Mondiale des Amis de l’Enfance), fondée il y a 60 ans par la Princesse Grace de Monaco autour d’une vision, celle d’un monde où tout enfant peut vivre dignement, en sécurité et dans le respect de ses droits fondamentaux.

4.Se laisser embarquer par l'adrénaline des champions

Du côté du paddock, l’effervescence du moment côtoie l’adrénaline d’avant concours. L’excitation des cavaliers et de leurs champions commence à monter, le signal que le spectacle va commencer. Au cœur de la piste en sable où se déroule la compétition, le duo défie le chronomètre dans ses ultimes foulées, retenant les spectateurs en haleine. La performance sportive de ces champions du saut d’obstacle est extraordinaire à vivre.

Le spectacle est aussi dans les tribunes où petits et grands encouragent les cracks de manière survoltée ! Le public se lève, les applaudissements pleuvent, reflétant un moment d’émotion unique. Sur cette terre d’excellence qu’est Monaco, l’ambiance du LGCT - Jumping de Monte-Carlo est mémorable. Suspens, sport de très haut niveau et émotions partagées entre cavaliers et spectateurs offrent un moment hors du temps face à un panorama des plus prestigieux. Sous le célèbre Rocher des Princes de Monaco, les chanceux pourront, en effet, voir évoluer ces champions parmi les plus beaux yachts du monde.

5.Redécouvrir l’élégance de Monaco

Monaco est plus que jamais le rendez-vous des stars. Cinq semaines après le grand prix de Formule 1 et quelques jours avant les premiers concerts du Monte-Carlo Summer Festival où se produiront notamment Sting, Mika ou encore James Blunt, le Rocher vivra comme chaque début d’été à l’heure du saut d’obstacles. L’occasion de venir à Monaco pour (re)découvrir la beauté de la Principauté. De la visite du Palais Princier à la découverte du Musée océanographique, en passant par ses magnifiques plages ou encore les ruelles pleines de charme de la vieille ville où l’on peut flâner et déguster quelques spécialités locales, Monaco reste ce lieu magique qui marque chaque visiteur qui vient sur le Rocher.